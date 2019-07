Il Napoli Basket acquista Stefano Spizzichini

di Mario Triggiani

Terzo colpo di mercato in meno di una settimana per la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Stefano Spizzichini e di essersi dunque assicurata le prestazioni dellala grande classe 1990 per la prossima stagione.Spizzichini disputer quindi il terzo campionato consecutivo in Campania, avendo preso parte all'ultima porzione della stagione di Serie A2 2017/2018 con la maglia della Givova Scafati (10 punti e 5 rimbalzi di media) per poi vestire la canotta della Scandone Avellino, con cui ha chiuso lo scorso campionato di Serie A con la media di 3 punti e 2 rimbalzi in 10 minuti nelle 19 gare disputate con la squadra irpina nella massima serie.Queste le prime parole da azzurro di Stefano Spizzichini:Con l'arrivo di Spizzichini la Generazione Vincente aggiunge un altro tassello al roster della prossima stagione. I giocatori finora messi sotto contratto sono sicuramente degli ottimi acquisti e dimostrano come la societ partenopea abbia intenzione di essere tra le protagoniste del campionato di Serie A2 2019/2020.Sembra probabile che gi nei prossimi giorni venga ufficializzato qualche altro nuovo giocatore, in modo da completare al pi presto il quintetto iniziale per poi poter lavorare per assicurarsi qualche buon panchinaro che si amalgami al meglio con i giocatori confermati dalla scorsa stagione.