Napoli Basket: arriva Terrence Roderick

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket realizza un nuovo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni della guardia classe 1988 Terrence Roderick, che si aggiunge dunque al centro Brandon Sherrod ed andr a comporre il duo di americani della formazione napoletana per l'annata 2019/2020.Roderick nato a Filadelfia il 5 giugno 1988 ed ha frequentato l'Universit dell'Alabama di Birmingham (UAB) vestendo la canotta dei Blazers nella stagione 2008-2009, terminata con un'eliminazione al primo turno del torneo NIT per mano di Notre Dame.iniziata dopo un solo anno di universit la carriera europea di Roderick, che dopo una stagione in Austria agli Arkadia Traiskirchen Lions si trasferito in Italia prima a Rimini in Legadue (16 punti per gara), poi in Serie A con Cremona (7.1 punti e 3,7 rimbalzi) ed infine di nuovo in serie cadetta a Forl (17,8 punti in stagione regolare, 25 di media ai playoff).Dopo un biennio in Israele, dove ha vestito le canotta di Hapoel Eilat, Maccabi Haifa e Maccabi Kiryat, Roderick ha vissuto la sua prima esperienza in Campania ad Agropoli chiudendo la Serie A2 2015/2016 con 19 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di media trascinando la formazione ad una storica qualificazione playoff.Roderick ha poi preso parte alla stagione 2016/2017 con Ferrara, dove ha disputato un buon campionato (16 punti e 6 rimbalzi) per poi fermarsi un anno prima di tornare, la scorsa estate, a calcare i parquet della seconda serie nazionale italiana con la canotta di Bergamo.Con i lombardi Roderick ha disputato una stagione da protagonista, rientrando nella Top 5 della categoria sia per punti segnati (quinto in graduatoria con 20,4) che per rimbalzi (secondo con 10,7) ed assist (terzo con 5,9).Queste le prime dichiarazioni del neo-azzurro:Queste le dichiarazioni del presidente Federico Grassi:Nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati altri nuovi acquisti per la formazione napoletana che, dopo aver pagato lo scotto della partenza ritardata della scorsa stagione, quest'anno sembra intenzionata a chiudere il proprio mercato ben prima della fine del mese di luglio.