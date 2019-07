Ogni piccola cosa interrotta di Silvia Celani

di Luigi Alviggi

Per chiudere i conti col passato lintera vita a volte non basta: superare i grandi traumi infantili, violenti quando la sorte fa precipitare in balia di individui immorali, oppure gelidi e prolungati quando eventi personali incrudiscono il cuore di chi pur dovrebbe proteggere la piccola vita che sta crescendo a stretto contatto, un esempio.questo il caso di Vittoria, la ventenne di ricca famiglia protagonista del romanzo, che ha perso il padre (Vittorio!) da piccola e ricorda linfanzia in frammenti senza nesso.Vive con una madre che non sa nemmeno essere matrigna, chiusa in una gelida torre dalla quale a malapena la intravede e le riserva il minimo di contatti.Non parla mai del marito n vuole sentirlo nominare, in casa ne ha fatto sparire ogni traccia, e tutto improntato alla rigida disciplina con la quale impone sempre la propria volont.I loro incontri sono solo scontri, a volte rabbiosi. Del luogo familiare Vittoria pensa:Il tempo non servito a rimarginare quanto le sanguina dentro da sempre. Ricucire lo squarcio impossibile perch nessuno offre una via duscita a chi troppo giovane per trarsi fuori dalla palude in cui, incolpevole, precipitato.La fitta rete di crepe si estende, esse si dilatano e quello che gi in origine aera smisurato diviene sovrumano. La ragazza vive schiacciata dallabnorme peso di vicende familiari irrisolte, e il cammino diviene via via pi arduo. sempre sulla soglia di crisi dansia, o addirittura di panico, che tolgono il respiro facendola sentire soffocare.Silvia Celani, giovane romana che vive in una casa immersa nel verde, al suo esordio letterario, e questo lavoro ha poco da spartire con tale categorizzazione. Nellintervista a fine libro lAutrice dichiara:La citazione ben esprime la sostanza traslata del libro. Questo ha picchi drammatici perforanti - sulle vette di tragedie greche o di drammi shakespeariani - nei quali il vissuto perde ogni umanit e naufraga nella disperazione.Il narrato avvolge con intensa forza di trascinamento il lettore, e si resta commossi a fronte di prove capitali patite senza attenuanti.La situazione, crollata sulle fragili spalle di chi mai ha avuto una briciola di amore reale, spinge Vittoria in percorsi fantasiosi alla ricerca dellindispensabile per ogni essere umano.La ragazza, archeologa daccatto, dovr affrontare una selva di ostacoli per capire chi veramente sia e perch un mistero profondo avvolga tutto quanto vive.Dovr raccogliere cocci e montarli, proprio come va facendo con quelli di un carillon di bambina che spranga i fumosi ricordi infantili e che ha trovato nascosto in un cassetto in una delle stanze tab della madre.Dal ripristino dei pezzi di porcellana, impresa alla quale lha guidata la psicoterapeuta, Grazia, iniziandola alla tecnica del kintsugi (una pratica zen), inizia a discernere un angusto sentiero che fa balenare unincerta meta a venire.I ricordi spezzati possono andare a ricomporsi come succeder con il carillon? Nella dottoressa salvatrice, dopo liniziale chiusura diffidente, trova una madre posticcia cento volte pi valida di quella effettiva che fa emergere, poco per volta, il traumatico passato.Non sar facile n breve, ma la determinatezza della donna conquister la paziente, esortandola a scoprire dove sua inconscia intenzione giungere.Grazia sapr rovesciarla come un guanto e, dalla vita lussuosa ma falsa che si arrabatta a vivere, la guider per mano alla porta dellermetico passato, la incoragger a socchiuderla, a sbirciare dentro, a inoltrarsi nellignoto che la lascia prima disorientata ma nel quale imparer, non senza grandi sofferenze, a muoversi con circospezione.Poi, spinta dal desiderio di sapere sempre pi, a avanzare con risolutezza iniziando a sistemare, come in un complesso puzzle, i brani di passato che faticosamente estrae dalla coscienza e da elementi esterni trovati per caso nellabbandonata cantina di casa: un walkman che restituisce la voce del padre e di lei bambina, una foto da diciottenni di Vittorio con un altro ragazzo, racchiusa in un libro da lui annotato.E il padre lo riconosce solo dalla somiglianza. Dietro, una dedica, forse del ragazzo, che si firma Luca. Ma poi trova anche una scatola di latta piena di lettere... ed eccola, con la forza miracolosa nata in s, avventurarsi dalle cose alle persone...Gi un mutamento di prospettiva lha portata a riconoscere il primo vero amore della vita, al di fuori delle infatuazioni provate nel mondo dorato in cui abituata a vivere.Una persona che lha colpita l per l, solo al vederlo nel bar, un giovane di classe inferiore cui non avrebbe neanche immaginato di dar retta e che la intuisce immediatamente nella sua estrema fragilit prima ancora di conoscerla e iniziare a comprenderla.Il fatto che anche lui, pur giovane, ha alle spalle un passato devastante dal quale scappato prima che accadesse il peggio, e lintegro tormento interno che lo possiede gli ha donato un occhio speciale che sa riconoscere il travaglio profondo di unanima nel momento stesso in cui la incrocia.La sosterr nei ripetuti inciampi, a fronte dei quali sarebbe facile rinunciare alla forte volont necessaria per proseguire e tornare mestamente indietro, senza presagire le conseguenze della disfatta subita.Guai se si abbandonasse a queste tentazioni, non avrebbe pi salvezza dal vortice spalancato sotto i piedi. E lei sapr infine trovare il coraggio, mai supposto, di immergersi davvero nel suo s celato:Ion, dunque, il giovane sconosciuto, la salva ripetutamente e, pian piano anche lui, si affaccia alla soglia di un sentimento che mai avrebbe, anche nel pi ardito dei sogni, pensato poter soltanto accostare nel reale.Limpensabile, insomma, schiude le serrate porte dinanzi a giovani che si avviano alla vera nascita. Essa li ricostruir dal profondo, pezzo per pezzo, alla stregua di cocci che vanno pazientemente ricollocati al proprio posto per riassumere lidentit perduta.Vittoria pu ora scoprire la forza di calarsi nella profonda miniera che la riannoda alla vita proprio quando prossima a dubitare di tutto, anche se continuarla o meno.Rivivr la venerazione assoluta provata per il padre, laffetto sconfinato che travalica lamore filiale per dilatarsi in un grembo materno che abbraccia e protegge da ogni bruttura, un paradiso terrestre dal quale troppo presto lo ha scacciata la tragedia di una morte violenta.Dalla foto trovata sapr di essere il suo ritratto vivente, ricomporr nella mente lunit perduta, la fortuna suprema goduta per poco, e questo potr guidarla verso un futuro saturo del fascino della conquista, pur iniziato da premesse quanto mai repulsive.La colpa del padre, pur presente e tenuta inizialmente nascosta alla madre, si svuoter dimportanza nel mare grande dellamore ritrovato:Mio padre mi stringe a s.Il carillon, ora restaurato, era il dono che sostituiva il padre quando, in giro per lavoro, non le poteva raccontare la fiaba della buonanotte...Con sforzo e dolore ci riuscita! Il passato, impossibile a tornare, si ora intrecciato al presente, alla vita di oggi.A parte Ion non pi sola, ha fissato momenti veri del padre nellorizzonte attuale, ha avuto la sicurezza del suo grande amore per lei, il punto essenziale, dubitando del quale ha guardato alla propria esistenza come inutile, indesiderata da tutti.Quellamore si riacceso in tutto il vigore, lha resa forte e intemerata, nulla potr mai pi essere come prima... il terrore stato confinato nellangolo! La nuova Vittoria vede adesso un mondo del tutto mutato ed pronta ad affrontare ogni sorpresa che la vita potr riservarle.Dopo laccurata indagine svolta sul padre anche la figura della madre muta in una certa misura. Creduta assoluta carnefice, rimasta vittima di una vicenda pi grande di lei che lha travolta in ogni senso facendole smarrire lidentit preesistente.In qualsiasi grande problema la ragione non mai da una sola parte, e i torti tendono a essere trascurati. attribuito a Bertolt Brecht il caustico aforisma:Diviene insensato e insostenibile attribuire colpe quando il mondo intorno svela tutto il suo inganno, e tiranneggia a tal punto da sconvolgere le fondamenta dellessere mutandolo in altra persona..., prosegue.Tutti hanno bisogno di una fune per risalire il crinale del proprio dolore.Garzanti, 2019 pp. 288 - 16,90