“Il calcio a modo loro”, un gol alla sfortuna

di Adriano Cisternino

Eroi? No, solo “”. È la felice sintesi di trenta storie dei protagonisti di “”, diciottesimo libro scritto da Franco Esposito per Absolutely Free (pagg.255, euro 18), presentato a Napoli nel salone della Canottieri Napoli.Dopo il saluto di Rosario Mazzitelli, addetto stampa del circolo in rappresentanza del presidente Achille Ventura, il volume è stato presentato dal giornalista Romolo Acampora accompagnato dalla lettura di alcuni brani dell'attore-regista Antonello Cossia e con gli interventi di Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine giornalisti della Campania, e di Carmine Mellone, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico.All'origine, un'idea di Romolo Acampora che trasmise a Franco Esposito il filmato sulla Nazionale Italiana Amputati appena qualificata per i mondiali in Messico: “”.La puntuale elaborazione della vicenda da parte di Esposito, giornalista sportivo con cinque olimpiadi e cinque mondiali di calcio alle spalle, ed ecco scoccare la fiammella del progetto editoriale: “spiega Franco”.Storie diverse, storie parallele, storie di dolore e di sofferenze, di ragazzi che hanno subito gravi mutilazioni agli arti, di interminabili lotte contro malformazioni genetiche, di terribili incidenti stradali (per lo più motociclistici), di giovani calciatori stroncati da incidenti di gioco alla vigilia del debutto, persino di guerra sui fronti caldi del Medio Oriente.Storie talora di depressione e avvilimento, mai però di rinuncia definitiva. “” , diceva il grande Mohammad Alì, e il pugilato è stato uno dei primi sport ai quali Franco si è appassionato approfondendolo e mai abbandonandolo.– confessa Esposito –.”.Tutti i proventi della vendita di questo libro saranno devoluti alla Nazionale Amputati che ne ha fatta di strada in pochi anni di vita, grazie anche al passaparola sul web che mai come stavolta ha mostrato la sua faccia positiva. Ed è proprio per promuovere ulteriormente il movimento che Romolo Acampora ha concluso il suo intervento esortando la platea con il caldo incoraggiamento: ””.