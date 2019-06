Un polo interdisciplinare per il piede diabetico

di Alessandra Giordano

Grazie alla creazione del polo interdisciplinare per il piede diabetico il rischio di amputazione dellarto si ridotto del 50%. Mettere insieme diabetologi e chirurghi vascolari, creando un pool di esperti che possano lavorare in sinergia.Questo ci che si affermato durante la prima giornata di lavori del 2Congresso Internazionale of Mediterrean Federation for Advancing Vascular Surgery (Me.F.A.V.S.) dal titoloMa di tanto altro si discusso nel corso del Forum internazionale in questi giorni a Gli Dei di Pozzuoli grazie allincontro voluto dal prof. Giancarlo Bracale, presidente MeFAVS.Nomi prestigiosi della chirurgia internazionale quali Hoballah del Libano, Hussein del Cairo Egitto, Sraieb di Tunisi , Bouayed di Tunisi, Chiche di Parigi, Saratzis di Salonicco, Ben Saleem di Groningen, Andrea Stella di Bologna, Guido Bajardi di Palermo, Gossetti, Taurino, Mangialardi, Spartera, Di Marzo di Roma, Umberto Marcello Bracale di Napoli si sono succeduti durante interessanti e serrate tavole rotonde.ha detto il prof. Andrea StellaDalle piccole lesioni trofiche si pu passare velocemente ad una diagnosi di piede diabetico: da qui allamputazione pi o meno severa il passo breve perch linfezione non concede alternative.ha sottolineato il prof. Carlo Pratesi presidente della Societ Italiana di Chirurgia Vascolareha detto ancora PratesiGiovani chirurghi e specializzandi hanno poi avuto la possibilit disu manichini durante la sessione dedicata allHands on Training e anche con simulatori endovascolari.Provando, sotto la guida dei docenti, a portare a termine difficili procedure sia carotidee che aorto iliache, femorali e poplitee. Non sono mancate le micro incisioni sclerosanti tutte condotte con guanti, scialitiche, ferri chirurgici e fili di sutura, laser e radiofrequenza.Presso ogni tavolo un tutor o un professore di chirurgia vascolare insegnava ai giovani allievi come tenere il portaghi o il bisturi, come fare unincisione o asportare un embolo. Anche gli ecodoppler erano simulati su arterie e vene in cui scorreva il flusso visibile su un computer...Un grande evento, dunque, reso possibile dalla collaborazione e con il patrocinio di Regione Campania (il cui dipartimento Healths Innovation responsabile Maddalena Illario), Universit Federico II, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Asl Napoli 2 Nord, Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Societ di Patologia e Chirurgia Vascolare Latino Mediterranea, Mediterrean Federation for Advancing Vascular Surgery, Eip on Aha reference site, Societ Italiana di Health Technology e APEF, i professori Emeriti.Un progetto lungimirante quello del professor Giancarlo Bracale che prosegue in collaborazione con lUniversit Federico II, lAzienda Ospedaliera Universitaria della Federico II di Napoli e la Regione Campania la quale recepisce le direttive e i regolamenti della Comunit Europea e mira ad inserire Me.F.A.V.S. nella rete del Progetto Mattone Internazionale Salute a sua volta collegato al ciclo Horizon 2020 per laccesso ai fondi della Comunit Europea gestiti dalla Governance Regionale.