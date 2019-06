Il Napoli Basket torna in serie A2

di Mario Triggiani

La notizia pi attesa dai tifosi partenopei finalmente giunta nel primo pomeriggio: il Napoli Basket ha infatti annunciato di aver acquistato il titolo sportivo dei Legnano Basket Knights garantendosi cos la partecipazione alla prossima stagione di serie A2.La trattativa durata parecchie settimane, essendo partita in maniera informale anche prima della fine della scorsa stagione agonistica. Legnano aveva difficolt a reperire i fondi necessari per assicurarsi un tranquillo campionato di seconda serie e dunque l'offerta di Napoli sembrata soddisfare entrambe le parti.Il General Manager del Napoli Basket, Antonio Mirenghi, pu dunque da domani mattina cominciare a setacciare anche il mercato degli americani per la costruzione del roster partenopeo.Se in Serie B infatti richiesto che tutti i dieci giocatori siano italiani, in Serie A2 consentito schierare due atleti stranieri, senza distinzioni tra extracomunitari e provenienti dagli altri paesi della UE.Il cambio di categoria non dovrebbe comunque comportare stravolgimenti sulla guida tecnica della squadra, con coach Lulli gi pi volte confermato dalla dirigenza napoletana sulla panchina azzurra.Dovrebbero rimanere a Napoli dopo la scorsa stagione anche i giovani lunghi Dincic e Milosevic, che andranno ad occupare due dei tre spot Under obbligatori, cos come l'ala piccola Milani.Pi difficile la posizione della guardia Chiera, che dovr affrontare un difficile iter burocratico per poter essere considerato italiano ai sensi del regolamento di A2.Da domani mattina partir dunque ufficialmente la stagione 2019/2020 del Napoli basket.Dopo mesi di lavori per garantirsi la partecipazione alla serie A2 finalmente si potr cominciare a parlare seriamente dei giocatori che vestiranno la canotta azzurra il prossimo anno in quel PalaBarbuto che proprio in questi giorni sta venendo ultimato per l'inizio delle Universiadi e per tornare ad essere la casa della pallacanestro napoletana.