La scommessa di Maurizio Sarri

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 16.06.2019)

Estate 2015. Rafa Benitez, dopo due anni sulla panchina del Napoli (un terzo e un quinto posto), si lasci incantare dalle sirene madrilene del Real, dove aveva cominciato ad allenare le giovanili ventanni prima, e piant Castelvolturno.And a Madrid, prendendo il posto di Ancelotti sulla panchina dei galacticos, ma dur 18 partite, esonerato a gennaio e sostituito con Zidane. Fatti suoi.De Laurentiis, da pi di dieci anni nel calcio e ormai padrone di ogni situazione, fece il giro degli allenatori per trovare il successore di Benitez. Pens a Jurgen Klopp che stava facendo faville al Borussia Dortmund.Poi valut lopportunit di avere un altro tecnico spagnolo e pens a Unai Emery che stava esaltando le stagioni del Siviglia. Infine, pi concretamente, si ferm su Sinisa Mihajlovic che stava alla Sampdoria. Lo moll quando, rivedendo il tecnico serbo, questi lo accus diAurelio non grad il rilievo e prese Sarri.ricorda il presidente.Felice intuizione, smantellata in tre anni dallafra i due. Di Sarri, De Laurentiis disse allinizio:. Dopo tre, DeLa corresse il suo giudizio:Il 30 aprile 2015, cinque giornate alla fine del campionato, il Napoli di Benitez fu dissolto dallEmpoli di Sarri. Al 2-4 incassato dagli azzurri contribu anche un autogol di Albiol.Testardo, maniacale, un po ruvido, fumatore accanito e implacabile martellatore in allenamento, pensando e studiando calcio notte e giorno, Sarri giunto alla terza stagione dellacol Napoli,secondo la definizione del quotidiano sportivo francese, fall lassalto finale alla Juventus di Allegri.Zero tituli e De Laurentiis, dopo un indecente tira e molla, lasci che il comunista Sarri si legasse al denaro delloligarca russo Abramovich, 6,4 milioni lordi di euro allanno al Chelsea dopo l1,4 netti al Napoli. In realt, De Laurentiis non sopportava pi Sarri, e viceversa. Divorzio con qualche straccio volante.Per un allenatore di 59 anni, giunto nel calcio che conta a 53, dopo avere battuto la periferia del pallone italiano per pi di ventanni, il Chelsea stato un approdo di prima grandezza.Ma il Chelsea era laper Sarri dopo gli anni di Napoli? lo stesso interrogativo di questi giorni: la Juventus laper il tecnico tosco-bagnolese?Sarri non riuscito a far giocare il Chelsea come avrebbe voluto. Il Sarriball non s mai visto in Inghilterra. Il Chelsea ha vinto lEuropa League e si qualificato per la prossima Champions giocando da Chelsea. Ladi Sarri rimasta invisibile.La Juventus non diversa dal Chelsea. Nel senso che la Juve, come il Chelsea, composta da giocatori compiuti e da campioni affermati con un loro percorso gi segnato e perci difficilmenteSi piegheranno agli insegnamenti maniacali di Sarri?Cambieranno il modo di giocare che, nella Juventus, ha un solo dogma, vincere non importante, lunica cosa che conta? La Juventus ha scommesso su Sarri e Sarri ha scommesso su se stesso alla Juventus. Chi rischia di pi?Il prossimo sar un campionato tutto nuovo con la girandola degli allenatori e un calciomercato pi vivace delle prime squadre, ma la curiosit pi interessante riguarda la Juventus di Sarri.Sar sarriana o andr per conto suo, forte del notevole patrimonio tecnico, e Sarri laccompagner arrendendosi come a Londra?Che cosa pretende la Juve da Sarri? Non regge la favola secondo cui la squadra vincente vuole essere anche. Ladel Napoli irripetibile per la disponibilit assoluta e la completa adesione dei malleabili giocatori azzurri conquistati dal maestro.Alla Juve, il ciclo di Allegri, cinque scudetti di fila dopo i tre di Conte, si concluso perch il tecnico livornese aveva chiesto unadella squadra, ormai usurata da anni di predominio e limitatamente galvanizzata dallarrivo di Cristiano Ronaldo.La societ non era daccordo. Non volendola squadra, Andrea Agnelli halallenatore. Cinque anni, poi, avevano forse esaurito la spinta di Allegri.Si chiusa una lunga e formidabile stagione bianconera e Sarri chiamato a raccogliere e a continuare la striscia assolutamente vincente.Vincere cambiando il modo di giocare della squadra sembra molto complicato. Sar protetto dalla societ come fece Berlusconi difendendo il primo Sacchi che part male? Il Cavaliere disse alla squadra:probabile che, in Inghilterra, Sarri avrebbe avuto pi fortuna ail suo gioco se fosse andato al Tottenham o allArsenal, squadre pi giovani mentalmente.La Juve un rischio altissimo per Maurizio Sarri aggiungendoci leterna spada di Damocle di vincere la Champions. Perch Sarri? Antonio Conte garantiva la sua ferocia dedizione e lancora pi feroce juventinit.Allegri aveva comunque vinto uno scudetto col Milan. Sarri alla Juve una scommessa della Juve, ma senza i vantaggi ambientali e delle ridotte ambizioni che accompagnarono la scommessa che fece De Laurentiis.C da chiedersi se Sarri torner un po cambiato dallesperienza al Chelsea. Se cio avr capito che cosa significa allenare una grande squadra senza volerla piegare ai suoi dogmi.E come funzioner lintesa con Cristiano Ronaldo che Allegrialla tattica di squadra?Staremo a vedere. Se la Juve continuer a vincere e giochersar un altro dei misteri gaudiosi del pallone.