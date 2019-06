Pallanuoto, al Posillipo lo scudetto U20

di Adriano Cisternino

Per uno strano scherzo del destino li ha premiati il sindaco di Viterbo, che si chiama Giovanni Arena, e il cognome non pu non richiamare alla mente degli appassionati... diversamente giovani la figura di Gildo Arena, leggendario centroboa della Rari Nantes e della Canottieri e poi del Settebello vincitore della medaglia d'oro alle olimpiadi di Londra 1948.A Viterbo, qualche giorno fa, il Posillipo si aggiudicato lo scudetto under 20 della pallanuoto battendo in finale per 12-9 dopo i tiri di rigore (9-9 dopo i tempi regolamentari) la Roma Nuoto. In semifinale i rossoverdi di Mergellina avevano sconfitto nel derby napoletano la Carpisa Yamamay Acquachiara per 11-3.Il Posillipo dunque raccoglie l'eredit della Canottieri Napoli, vincitrice dello scudetto U20 del 2018 e comunque conferma ancora una volta la fertilit della scuola napoletana di waterpolo se soltanto viene opportunamente guidata ed orientata nella direzione giusta. E a guidare il Posillipo-baby fresco tricolore c' un tandem tecnico formato da Roberto Brancaccio in qualit di allenatore e Carlo Silipo come direttore tecnico.Dalla Canottieri al Posillipo, insomma, la pallanuoto napoletana giovanile detta legge in campo nazionale. Ed il giusto premio alla giusta direzione assunta dai dirigenti dei circoli cittadini da quando lo scudetto della serie A diventato un feudo privato della Pro Recco che con la sua potenza economica compra tutto e tutti e anche quest'anno si accaparrato il tricolore, il quattordicesimo consecutivo (che noia!..).Un campionato insomma, senza interesse, senza emozioni, di una monotonia senza fine, la cui assegnazione diventata ormai poco pi di una pratica burocratica sulla quale la societ ligure appone il suo timbro con sistematica regolarit. Il tutto naturalmente distruggendo uno sport che fino a qualche decennio fa riempiva le piscine di appassionati, conquistava titoloni sui giornali e spazi televisivi: un patrimonio praticamente disperso dalla mancanza di quella che l'anima di qualsiasi sport, la competitivit.E allora Napoli, citt di mare con pallanuoto da sempre, patria del Settebello, dove prima la Rari Nantes, poi la Canottieri e quindi il Posillipo hanno scritto pagine d'oro sul libro degli scudetti, delle Coppe internazionali, di Mondiali ed Olimpiadi, ha rinvigorito la sua gloriosa tradizione dirottando i suoi maggiori interessi sui campionati giovanili.Napoli era ed una citt di pallanuoto e continua a fornire campioni a questo sport. Campioni che poi magari vanno a vincere gli scudetti a Recco, com' appena toccato ai napoletani Renzuto Iodice e Velotto, cresciuti rispettivamente nel Posillipo e nella Canottieri.