Premio Pavoncella: le vincitrici della edizione 2019

di Giovanna D'Arbitrio

A Sabaudia, sabato 15 giugno, alle 18,30, al Palazzo Mazzoni, gioiello del Razionalismo italiano, si svolta la cerimonia conclusiva dellottava edizione del Premio. La giornalistaha condotto levento, arricchito dagli intermezzi musicali del soprano, accompagnata al piano al piano dal maestroPresenti le autorit locali e regionali, come il sindaco di Sabaudia,, il prefetto di Latina, dott., nonch personaggi di grande prestigio, come, Presidente onorario del Pavoncella.Dai comunicati di, Capo Ufficio Stampa del, emerge che anche lottava edizione, dedicata allafin dal 2011 per iniziativa di, ha valorizzato donne che si sono distinte per i risultati di grande rilievo conseguiti con impegno e sacrificio in campo artistico, scientifico, imprenditoriale e sociale.Unica novit dellVIII Edizione, il riconoscimento diassegnato ex aequo a due persone:, presidente dellOspedale Bambino Ges di Roma per, dirigente dellUfficio sistemi culturali e per la Cooperazione internazionale della Regione Basilicata,invece, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.Grande risalto stato dato alla ricerca scientifica, sotto la guida del prof., presidente del Comitato Scientifico.Due le vincitrici in tale campo:, responsabile del Laboratorio di Terapia Genica dei Tumori dellOspedale Bambino Ges di Roma, impegnata nelle ricerche terapeutiche sulla leucemia linfoblastica acuta che colpisce molti bambini;, ricercatrice presso ildellUniversit di Liverpool, studiosa delle diseguaglianze di salute e aria indoor, cio laria malsana che si respira in casa in zone degradate e paesi sottosviluppati, causa di milioni di morti allanno.Per la Tecnologia e lInnovazione nel campo agroalimentare il Premio va a, autenticadellolio extravergine doliva italiano, mentre in campo sociale emerge, che ha aperto a Latina un centro diurno per aiutare i malati di Alzheimer.Per la capacit di coniugare impresa e cultura viene premiata, imprenditrice barese del settore auto, che da anni promuove, nella sua azienda, incontri e dibattiti culturali, momenti di musica e di lettura, facendone un vero polo di aggregazione sociale e culturale.E infine per la sezione letteraria. Ilassegnato aper(Ed. Piemme) un libro che si distingue per stile e contenuti.Vengono assegnate, inoltre, borse di studio a, allieve dellAccademia di Belle Arti di Napoli e Roma, nel ricordo di, indimenticabile componente la Giuria del Pavoncella, critico darte nonch docente delle due Accademie.Davvero toccanti e saggi i discorsi delle donne premiate, donne di prestigio bench non abituate a stare sotto i riflettori, che hanno davvero meritato un riconoscimento al loro serio impegno e alle loro notevoli capacit.Il Premio Pavoncella gode delIl Premio stato sostenuto da diversi sponsor, comeUn Evento di prestigio che ha impegnato anche questanno tutti i collaboratori di(tra i quali ricordiamo, la segretaria) e la Giuria presieduta da