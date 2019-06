La collera nei bambini piccoli: cosa fare?

di Alessandra Giordano

Leo, due anni e mezzo, sta giocando con la sorellina che di anni ne ha quasi cinque. Tranquillo, scambia con lei i pennarelli e si dividono un grande foglio di carta sul pavimento.Lei pi grande, pi precisa, disegna un fiore e decide di colorarlo di giallo, proprio il pennarello che ora ha in mano Leo. Glielo chiede per piacere, gliene offre un altro per scambio.Ma Leo si irrigidisce. Trattiene forte il pennarello e non lo vuole cedere. Diventa rosso. Comincia a urlare, prende tutta la scatola di pennarelli e la lancia lontano, strappa il foglio e continua a urlare, piange ora in modo convulso senza riuscire a fermarsi.Non si calma neanche quando interviene la mamma e gli chiede il perch di questo comportamento e poi gli offre altro o cerca di stringerlo e accarezzarlo.Nulla. Leo come in preda ad una forza pi grande di lui, urla ancora con quanto fiato ha in gola, ha una forza smisurata e si divincola: diventa violento, scaglia tutto quello che si trova davanti, molto pericoloso anche per s e per gli altriPoi corre via, si chiude in camera sua sbattendo la porta ed esplode in un pianto disperato, irrefrenabile.Cosa succede? Cosa scatena tanta rabbia e tutta questa energia tanto aggressiva in un bambino cos piccolo?Di questo e altro si parler mercoled 19 giugno prossimo alle ore 16.30 nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli in occasione della prima presentazione del volumea cura di Francesca Cannata, psicoterapeuta della Gestalt e dellassociazione di promozione sociale di cui fanno parte le altre autrici che hanno collaborato con alcuni loro spunti e interessanti testimonianze.Sono le psicologhe e ricercatrici del settore Chiara Catapano, Federica Fusco, Maria Beatrice Giordano, Serena Giorgio Marrano, Lorenzo Pace, Alexandra Palamidesi, Claudia Roma e Caterina Ventura tutte le autrici.Edito da Homo Scrivens e in collaborazione Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, il libro fa parte di una collana di Psicologia Formazione.La prefazione di Lynn Stadler, psicoterapeuta californiana membro fondatore della Violet Oaklander Foundation, che sar presente e parler della Psicoterapia della Gestalt per bambini e adolescenti secondo il modello innovativo di Violet Oaklander.si legge nel volumedicono le autriciIl volume ricco di contributi teorico-esperienziali per una trasformazione culturale, personale ed educativa, con schede operative di attivit e giochi per bambini, adolescenti e adulti.Nel corso della presentazione ci sar anche una proiezione del video girato in una scuola elementare, durante un progetto dellassociazione, dal titolo:di Federica Fusco.Il libro, dedicato agli operatori del settore, ma non solo, rivolto a tutti: genitori, insegnanti, psicologi, uomini e donne interessati alla riflessione e alla consapevolezza.