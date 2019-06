Perna-Nastro, nel segno di Monk e Montgomery

di Adriano Cisternino

Chiusura stagionale venerd 14 giugno al Music Art con la chitarra di Giancarlo Perna ed il pianoforte di Francesco Nastro sostenuti da una ritmica composta da Antonio de Luise al contrabbasso e Claudio Romano alla batteria.Sar un gustoso arrivederci perch vedr sul palco un quartetto di musicisti mai tutti insieme prima d'ora, ma ricchi di esperienze in comune in altre formazioni.Perna e Nastro, per esempio, si conoscono da anni, si sono incrociati varie volte, e quindi sono fin troppo abituati a dialogare con i rispettivi strumenti dando il meglio di s con reciproche provocazioni su qualsiasi tema.E proprio in virt di questo consolidato affiatamento hanno scelto per l'occasione una scaletta abbastanza originale: standard s, ma poco frequentati. Come, di Thelonious Monk, una classica ballad scritta nel 1951, dalla deliziosa melodia ingiustamente trascurata sui nostri palchi ma storicamente forte di innumerevoli interpretazioni fra i grandi del jazz.O come, pezzo che diede il titolo all'omonimo album di Wes Montgomery pubblicato nel 1962 e registrato dal vivo in quintetto dal chitarrista di Indianapolis. Pezzo sul quale la chitarra di Perna (grande fan di Montgomery) sapr divertirsi e divertire con l'incisiva partecipazione dei suoi complici di serata.Antonio De Luise e Claudio Romano peraltro hanno collaborato e collaborano spesso con Giancarlo Perna per cui baster meno di uno sguardo per interagire nei tempi e modi giusti.Non mancher qualche pezzo originale (, l'ultimo album del chitarrista ancora fresco) ma tra i grandi classici rivisitati con fantasia e virtuosismi spesso funambolici (ogni riferimento a Nastro puramente casuale...) sar rievocato anche qualche pezzo scelto fra i classici napoletani che - Renzo Arbore docet - sono sempre apprezzati. Naturalmente rivisitati dalla sensibilit del jazzista, cos come accade da sempre per gli standard americani.La serata sar introdotta dal duo Rossella Lomelli (voce) e Angelo Perna (piano) che ne arricchir il panorama musicale con un paio di pezzi del repertorio pop.Appuntamento alle 21,30 per il consueto break enogastronomico e dalle 22 spazio alle note.