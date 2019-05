Adam Pache, da Sydney a Napoli

di Adriano Cisternino

Rieccolo a Napoli dopo neppure un mese. Adam Pache, batterista australiano, era sul palco di Agnano il 10 maggio scorso al fianco del chitarrista norvegese Bjorn Solli. Sar al Music Art venerd 7 giugno (ore 21,30) in trio con Andrea Rea al pianoforte e Tommaso Scannapieco al contrabbasso.Nato a Sydney, dopo il diploma in conservatorio Pache si trasferito a New York dove si perfezionato con grandi maestri comne Greg Hutchinson partecipando ad alcun fra i pi rinomati festival internazionali (Montreux, New York...).Si trasferito a Roma da diversi anni, per poter raggiungere pi facilmente le maggiori citt europee ed italiane. Ma con la piazza napoletana ormai vanta una discreta confidenza, visto che fu invitato in citt per la prima volta proprio da Andrea Rea nel 2013 in occasione del Forum delle Culture.Col raffinato pianista di Pomigliano si poi ritrovato varie volte sul palco. Collaudato dunque il sodalizio artistico della coppia che per l'occasione proporr alcuni standard della tradizione afro-americana intervallati da pezzi originale di Rea e dello stresso Pache.Sar il penultimo appuntamento del club della Torretta che chiuder la stagione venerd 14 con lo special quartet del chitarrista Giancarlo Perna con Francesco Nastro al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Claudio Romano alla batteria. Aprir la serata il duo Angelo Perna (piano) e Rossella Lomelli (voce).