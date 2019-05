Intervista ad Achille della Ragione

di Elisabetta Pedata Grassia

nato nel 1994 quando ebbi il mio primo infarto. E poich consultai alcuni luminari tra cui alcuni medici parigini, mi dissero che avrei avuto soltanto un altro anno di vita. Per cui decisi di dedicare il resto del tempo a mia disposizione ad altri interessi. E a dispetto di quanto mi dissero i colleghi medici, il tempo a mio disposizione si prolungato e sono ormai vent'anni che mi sono messo al servizio della cultura. Soprattutto dell'arte 600 e della storia di NapoliCredo proprio di s. Tutto il mio percorso personale certamente autobiografico. E quindi anche lo sguardo sulla storia circostante. Gli ultimi anni della mia vita sono stati molto avventurosi e questo ha inciso molto sui miei gusti letterari, artistici.Vivendo la citt profondamente e conoscendo. Poi grandi napoletanisti come Aurelio De Rosa, Vittorio Paliotti, Pietro Gargano, mi hanno supportato sia nell'amicizia che nei rapporti di studio.Consultando i testi diretti, in giro per le biblioteche ho avuto modo di appurare molti errori che ci sono stati tramandati storicamente. Per quanto riguarda la sfogliatella, mimbattei, tempo fa, in un testo latino di Strabone nel quale si parlava del fatto che nella Crypta Neapolitana c'era il culto della fertilit dove vi si recavano giovani spose per cercare di restare incinte.Il testo parla poi della creazione di un dolce che richiamava proprio la forma del pube femminile che avrebbe poi aiutato la fertilit. Comparve la ricetta per poi sparire per un po' di anni, risorgendo in epoca seicentesca nei monasteri.Per quel che riguarda la pizza Margherita, i testi sono molto chiari, i quali con decenni di anticipo al 1889 parlano di una pizza a forma di margherita. L'errore d'attribuzione alla Regina Margherita dovuta ai Savoia che si sono appropriati di questa specialit, richiamando i colori della bandiera italiana.Sull'Universit io ho sempre nutrito dubbi: perch quando incontravo grandi studiosi chiedevo sempre della sede originaria della Federico II e nessuno sapeva rispondermi, poich c' un vuoto enorme che dura quasi un secolo nel quale non si sapeva dove avesse sede prima.Un giorno posi il quesito all'Emerito professor Galasso, durante un convegno, lui gentilmente dopo una settimana di ricerche conferm l'assenza di dati, lungo un secoloQueste verit hanno certamente avuto un impatto. Ma essendo lontano dal ''clan'' dei giornalisti, queste verit non hanno avuto la diffusione capillare che meritano per divenire per cos dire incontrovertibili. Sulla questione della pizza, ormai la vera storia acclarata. Il resto racchiuso nei miei libri che ho reso consultabili tranquillamente in retealla pari di altre ricerche, come quella sul seicento napoletano. Offro consultazioni e pubblico su varie riviste di interesse storico-artistico, le ricerche mosse dalla scoperta di quadri di pittori del seicento confrontandomi continuamente con colleghi studiosi.La cosa che pi mi ha colpito storicamente di Filangieri, sono state le sue parole, citate quando fu stilata la Costituzione Americana. Dedicare il Maggio dei Monumenti a Filangieri certamente un tocco di intellettualismo.Lo scopo dello storico ricercare la verit. La storia dovrebbe costantemente, salvo nei regimi dittatoriali, ricercare la verit. La storia in mano al potere ci mette del tempo per arrivare alla verit, soprattutto quando si vengono a perdere importanti documentazioni.Come accaduto con la tesoreria angioina, fu trasferita per sicurezza in una villa dell'entroterra, ma i tedeschi la rasero al suolo, per cui oggi quando entriamo in Donnaregina Vecchia e ammiriamo quegli immensi affreschi non sappiamo chi sono gli autori. I documenti che ci permettono di attribuire l'autorialit, sono andati perduti. Abbiamo un buco che non possiamo colmare.Il vero storico incarnato da chi con passione, dedizione scopre documenti, indaga per amore del vero e nei limiti del possibile la divulga mettendola a disposizione di tutti. A tal proposito mi vengono in mente Vincenzo Rizzo e Eduardo Nappi, che trascorrono intere giornate nell'archivio del Banco di Napoli, e continuamente scoprono documenti come per esempio la storia di Nella De Rosa. La pittrice che stando ai racconti divulgati in molti libri fu uccisa dal marito Agostino Beltrano, poich geloso dei suoi rapporti con Massimo Stanzione.Un altro studioso Prota Giurleo, negli anni 50 scopr l'atto di morte di tale Nella De Rosa, in cui c' scritto che la donna era morta a 47 anni dopo aver dato alla luce sette figli e presa anche l'estrema unzione, sfatando cos il mito della uccisione della donna per mano del marito.L'altra storia che merita verit sullo pseudo miracolo di Championnet: si racconta che i conquistatori di Napoli nel1799 volevano il favore della citt attraverso la manifestazione del miracolo di San Gennaro, poich ci non avveniva, Championnet entr nel Duomo armato, minacci il cardinale dandogli un ultimatum di 24h. In tutti i libri di storia, includendo anche lo scrittore Dumas citano l'avvenuto miracolo fatto dal Santo.Quando ho voluto indagare sull'accaduto ho ricevuto una cesura netta. L'archivio della Deputazione del tesoro di San Gennaro non aperto al pubblico, ma si possono comunque porre delle questioni per ricevere responsi e io chiesi proprio al Presidente della Deputazione la verit sul miracolo e lui mi rispose che effettivamente non c'era mai stato.L'unica cosa avvenuta che il Santo sotto minaccia delle armi ovviamente cedette al '''' per salvarsi. Tanto che alcuni napoletani lo declassarono imputandolo come '''.Questa una di quelle scoperte che vanno a toccare i nervi pulsanti della storia di Napoli. Come pure la storia delle macchine anatomiche della Cappella San Severo, nel libro cito i nomi degli studiosi che a livello scientifico hanno dimostrato in modo inoppugnabili che sono degli artefatti, che il Principe di San Severo acquist da un anatomista palermitano, ci sono i documenti di pagamento.Nel libro ho cercato di mettere in risalto la verit seppur in alcuni casi scioccante ,ma anche i record positivi della storia di Napoli che vanta la nascita del futurismo , la pennicillina, fu scoperta a Napoli da uno studioso che speriment il farmaco tramite le muffe del pozzo di casa sua, poi il premio Nobel and a Fleming. Ecco la verit va detta e ricercata. In una citt sempre a met strada tra luci e ombre.