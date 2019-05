Il Traditore, di Marco Bellocchio

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato al Festival di Cannes 2019, il film diha riscosso il pi lungo applauso del pubblico.Il film centrato sulla guerra scoppiata a Palermo negli anni '80 tra le storiche famiglie dei clan e quella nuova dei Corleonesi di Tot Riina per il controllo del traffico di droga. Alla festa della riconciliazione delle famiglie,) percepisce di essere in pericolo e decide di emigrare in Brasile con la nuova compagna e i figli, ma i Corleonesi si accaniscono sui due figli pi grandi e il fratello rimasti in Sicilia per cercare di scoprire dove egli si nasconda. Prima che riescano nel loro intento, Buscetta viene catturato dalla polizia brasiliana ed estradato in Italia.Divenuto facile bersaglio per i Corleonesi, accetta lofferta del giudice) di collaborare con la giustizia. Considerato un traditore secondo il codice d'onore mafioso, onta punibile con la morte dei familiari, Buscetta dichiara di non considerarsi tale, in quanto rispettoso dellantico codice di Cosa Nostra che non uccideva mai bambini e familiari innocenti, come fanno i Corleonesi.Nel 1986 inizia il maxiprocesso nell'aula bunker di Palermo, dopo le sue rivelazioni sui boss mafiosi e il sistema complesso della criminalit organizzata, collusa con il potere politico. Fino alla strage di Capaci, Buscetta non si scaglia tanto contro Riina, ma contro Pippo Cal, passato al nemico e colpevole di non aver protetto i suoi figli durante la sua assenza: lui il vero traditore.Impressionante il maxiprocesso, con i vari confronti tra Buscetta e i boss, un drammatico palcoscenico in cui ogni mafioso recita la sua parte, evidenziando ignoranza, crudelt, riti tribali e ferocia, vere belve che dalla gabbia in cui sono rinchiuse durante il processo, urlano frasi oscene e ipocrite.Bellocchio senzaltro un grande regista, uno dei pochi rimasi ancora in vita tra quelli della vecchia guardia. Ancora una volta ha evidenziato le carenza di un potere politico spesso connivente che non garantisce istruzione, protezione e lavoro, ma ipocritamente si serve delle note del famosoverdiano (colonna sonora del film), composto per amor patrio in unepoca ben diversa, quando anche i meridionali credevano nellUnit dItalia, come sottolinea Mario Martone nella pellicolaUn bel film che si avvale della sceneggiatura di, della fotografia di, delle musiche didella scenografia diMagistrale linterpretazione di, notevole quella degli altri attori del folto cast, in particolare linterpretazione dinel ruolo diTra i numerosi film di Marco Bellocchio ricordiamo,Ecco unintervista a P. Favino e M. Bellocchio su Rai 1 a (Che tempo che fa):