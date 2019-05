Fatti noi fummo per vivere secondi

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 27.05.2019)

E cos tradi questanno etrusco, per dire di un anno civilissimo e misterioso, qua, c proprioFilosofi, analisti, psicologi e indovini disputano, contestano e definiscono lannata azzurra () senza arrivare a una conclusione. Positiva. Deludente. Insoddisfacente. Accettabile. Fallimentare. Transeunte. Paparacchi.Eravamo partiti a mille allora con un gran gol di Fabian Ruiz al Gozzano. Era di sabato, il 14 luglio a Dimaro. Ancelotti faceva. De Laurentiis, cacciato Sarri e trovato Carlo, fin di cantareCominci una stagione in cui non avremmo pettinato bambole. Basta col tiki-taka, lo zigo-zago, la bella Gigogn e llerill-lleriller. Verticalit lanciare il pallone e andare lontano.Tutto un rinnovamento, un rimescolamento, un quatto quatto due lasino e il bue, uno vale uno e giocare tutti, una squadra chewing-gum, allungarsi in profondit, accantonati i ricchi schemi, solidit alle spalle e fantasia allattacco.Tramortiti a Marassi dai tre gol della Sampdoria, come Lazzaro ci rialzammo e camminammo. Il 4 agosto, a Dublino, il Liverpool in amichevole ci aveva poco amichevolmente polverizzati (5-0).Domanda pertinente:Sullarida schiena del campionato morto,, cambiammo anche maglia. Azzurra, vintage, da combattimento,. Fiducia piena perch avevamo contemporaneamente Davide Ancelotti e Carlo Golia.Ci inebri la Champions,Ci fece sognare Parigi con Insigne e Mertens. Con Insigne battemmo il Liverpool in una partita seria. Fummo respinti dalla Champions per un gol.A settembre perdemmo a Torino con la Juve. A gennaio perdemmo a San Siro col Milan in Coppa Italia. Sfumavano campionato e Coppa.Il nuovo anno port una trasformazione (laveva detto anche Dalla). Il bel Napoli si dissolse. Tre pareggi senza gol (Milan, Fiorentina, Torino). Venne la Juve al San Paolo e perdemmo ancora. Bisogna riconoscerlo:. A primavera si addormentarono i bambini. A Londra gi la testa, fuori dallEuropa minore, paraponziponzip.Che cosa successe, come e perch?. E il sopracciglio si alz alle porte del buio. Si squagli Insigne e la luna buss. Zielinski n cacio, n cavallo. Callejon perduto sullasse mediano. Fabian indietro tutto, azzerato il tiro mancino. Mertens vuolsi cos col.Allan quant bella Parigi. Senza Albiol, Koulibaly nero a met. Younes. Verdi venne e non vinse. Younes come un gatto in tangenziale. Si svuot il San Paolo (laltra met del gelo). Tavola sparecchiata, la tavola bella che ieri ci illuse, o Ermione.. Lozano ci dar una mano? Quagliarella la favola bella. Ilicic. Lenticchie e Castagne, Bennacer, Veretout ammazzabub, Almendra di Boca buona, Mendy.Ma sar vero? Ci saranno complicazioni, dettagli, sofismi, sottigliezze e campa, cavillo mio, che lerba cresce?