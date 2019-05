Il Napoli Basket deve arrendersi a Palestrina

di Mario Triggiani

Non riesce la zampata decisiva alla Generazione Vincente Napoli Basket, che al PalaIaia di Palestrina viene sconfitta in gara-5 della serie semifinale di playoff non riuscendo quindi a conquistare l'accesso al turno successivo.La formazione partenopea chiude comunque la sua stagione a testa altissima, visto che erano in pochissimi coloro che avrebbero scommesso sulla capacit degli azzurri di portare la compagine prenestina, una delle pi serie contendenti alla promozione in A2, a giocarsi il futuro della propria stagione in una gara-5.La Generazione Vincente deve fare ancora una volta a meno del suo capitano Francesco Guarino che ha subito ben due infortuni in questa serie. Il play azzurro prova con orgoglio a giocare qualche minuto, ma costretto ad arrendersi al troppo dolore.Napoli parte comunque benissimo portandosi subito in vantaggio e costringendo Palestrina ad inseguire. La formazione laziale trova per il sorpasso grazie alle triple di Banchi e Rossi, riuscendo ad approfittare di ogni errore della difesa partenopea.Nel secondo quarto si infortuna anche Dincic, che rimane a terra dolorante dopo un movimento innaturale del ginocchio. L'ala serba torner poi in campo pi avanti nel match, ma innegabile che la sua assenza pesa sull'economia della gara.Palestrina trova infatti la zampata decisiva sul finire della seconda frazione, toccando la doppia cifra di vantaggio. C' un timido tentativo di reazione dei napoletani ad inizio secondo tempo, ma presto spento da Carrizo e Beretta che regalano alla loro formazione un ampio vantaggio che Napoli, stanca dopo aver giocato cinque gare con un roster falcidiato dagli infortuni, non riesce pi a recuperare.Palestrina accede dunque alla serie finale di playoff, che metter in palio la partecipazione alle Final Four di Montecatini.La stagione della Generazione Vincente finisce invece qui, tra gli applausi ed i ringraziamenti dei tantissimi tifosi giunti al PalaIaia da Napoli e gli occhi rossi di giocatori e dirigenti.Da stamattina si aprir dunque una nuova era per la societ partenopea, chiamata ora a programmare la prossima stagione. Nelle scorse settimane si era fatta insistente la voce che voleva Napoli interessata ad un titolo sportivo per partecipare comunque alla prossima stagione di A2.Sarebbe un'occasione grandiosa per continuare il progetto partito la scorsa estate abbandonando la Serie B con le sue estenuanti stagioni ed i suoi astrusi regolamenti.: Manuel Carrizo 16 (1/2, 3/5), Eugenio Beretta 16 (7/9, 0/0), Ignacio Ochoa 11 (3/7, 1/3), Gianmarco Rossi 11 (1/4, 2/4), Nelson Rizzitiello 10 (1/2, 1/7), Nicolas Morici 9 (2/6, 1/2), Simone Rischia 7 (2/3, 1/3), Alessandro Banchi 3 (0/1, 1/2), Daniele Fiorucci 0 (0/0, 0/2), Matteo Santucci 0 (0/1, 0/1), Gianmarco Mattei 0 (0/0, 0/0), Andrea Cecconi 0 (0/0, 0/0): 19 / 24: 31 8 + 23 (Eugenio Beretta, Nicolas Morici 6): 18 (Simone Rischia 5): Simone Bagnoli 20 (9/17, 0/0), Adrian Chiera 14 (2/5, 2/2), Hugo Erkmaa 10 (4/5, 0/1), Vincenzo Di viccaro 5 (1/2, 1/6), Jakov Milosevic 5 (1/2, 1/2), Tommaso Milani 5 (1/4, 1/3), Riccardo Malagoli 4 (2/2, 0/1), Nemanja Dincic 2 (1/2, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/1), Dario Molinari 0 (0/1, 0/1), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 8 / 12: 30 5 + 25 (Jakov Milosevic 6): 14 (Hugo Erkmaa 4)