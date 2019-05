Paolo Recchia, omaggio a Stan Getz

di Adriano Cisternino

Il suono pregnante del sax, il ritmo scandito dal contrabbasso e il pianoforte a legare il tutto per un concerto di jazz molto particolare.Paolo Recchia al sax, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Andrea Rea al piano. Senza batteria, dunque. Non frequente, ma capita. Come nel concerto che il Live Tones presenta venerd 24 sotto le luci soffuse dell'hotel delle Terme di Agnano.Un trio particolare che Paolo Recchia, musicista di Fondi dalla brillante carriera, condurr sull'onda di un jazz da West Coast, proponendo standard in versione cool, lo stile a lui pi consono.Non a caso ha pubblicato nel 2013 un album dal titolo, un tributo al grande sassofonista di Filadelfia, tra i principali esponenti del jazz californiano, che negli anni '70 lasci traccia di s anche a Napoli. Un jazz, insomma, elegante e sofisticato quello di venerd sul palco flegreo, per la rivisitazione di brani celebri tipoed altro aancora.Con il sax di Recchia, il contrabbasso di Daniele Sorrentino, napoletano figlio e nipote d'arte, dalle innumerevoli collaborazioni prestigiose, ed il pianoforte di Andrea Rea, fresco reduce da Brema dove stato chiamato per registrare un vinile dal vivo per conto di un'etichetta di New York: un importante riconoscimento per il pianista di Pomigliano.Appuntamento alle 20,30 per la consueta degustazione, con comodo parcheggio interno al parco, inizio concerto alle 21,30. Consigliabile la prenotazione (3389941559-335487053).