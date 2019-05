Javier Girotto torna al sax baritono

di Adriano Cisternino

Il musicista argentino sabato 25 al Music Art con Francesco Nastro (piano), Aldo Vigorito (contrabbasso) e Pietro Iodice (batteria) anche per presentare la personale riedizione di un disco registrato a Milano nel '74 che vide insieme Astor Piazzolla e Gerry Mulligan con la partecipazione di Tullio de Piscopo.Pesa al collo ed anche molto ingombrante in viaggio. Ecco perch i sassofonisti non amano andare in giro col sax baritono.Ma Javier Girotto una volta all'anno fa un'eccezione per il Music Art, dove vogliono sentire il suono di questo strumento, per cui sabato 25 il musicista argentino nato a Cordoba (ma di origini pugliesi, vive a Roma dal '90) sar sul palco della Torretta in compagnia di Francesco Nastro (pianoforte), Aldo Vigorito (contrabbasso) e Pietro Iodice (batteria).Una formazione di alto profilo per un concerto prevalentemente di standard, sicuramente godibilissimo per gli amanti del buon jazz.Ma c' di pi. Appena tre mesi fa Girotto ha pubblicato un album per la Act, importante etichetta tedesca, in cui suona proprio il sax baritono, in compagnia di Alessandro Gwis al piano e Gianni Iorio al bandoneon:Anche un gustoso dettaglio aneddotico nei ricordi di Girotto:Inevitabile qualche anticipazione che Girotto far assaporare agli appassionati napoletani, anche se in una formazione diversa da quella del disco. Ma per un quartetto di musicisti di jazz nulla impossibile:Una gustosa chicca, insomma, per il pubblico del club caro ad Ennio Forte e Peppe Reale che sicuramente dovranno esporre ilanche stavolta.