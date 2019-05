Il Napoli Basket non si ferma pi¨

di Mario Triggiani

Altra convincente vittoria per la Generazione Vincente Napoli Basket, che sconfigge la Citysightseeing Palestrina per 67-65 in gara-3 della serie semifinale di playoff.Tra le fila dei partenopei torna disponibile capitan Francesco Guarino che, seppur evidentemente non ancora ripresosi al 100% dalla contrattura rimediata in gara-1, garantisce la solita leadership ed intensitÓ difensiva.La Generazione Vincente parte subito fortissimo, spinta sugli spalti dal calorosissimo pubblico accorso a Casalnuovo e trascinata in campo dai suoi lunghi Dincic e Bagnoli che trovano ripetutamente canestri da sotto e contengono benissimo i tentativi avversari.La squadra partenopea trova la doppia cifra di vantaggio sul finire del primo quarto per poi gestirlo grazie alle penetrazioni di uno scatenato Chiera, che sta facendo vedere il miglior basket della sua stagione.L'impossibilitÓ di arginare la guardia italo-argentina costringe inoltre spesso la difesa prenestina al fallo, con la squadra ospite che va presto in bonus e regala numerosi tiri liberi al Napoli Basket.Quando Palestrina prova invece ad allentare la difesa su Chiera, viene prontamente punita dalle triple della guardia partenopea.La Generazione Vincente mantiene la doppia cifra di vantaggio per trentacinque minuti, prima che un moto d'orgoglio della Pallacanestro Palestrina consenta agli ospiti di rientrare nel punteggio.Le triple di Rischia ed Ochoa riportano la formazione laziale sul -3 a quattro minuti dal termine, con Napoli che sembra non riuscire pi¨ ad attaccare con tranquillitÓ.Per fortuna degli azzurri, la mira degli ospiti dalla lunetta non Ŕ eccelsa e la rimonta non si completa.Quando manca meno di un minuto alla sirena finale Milani trova un assist che premia il taglio di Dincic per quello che da subito sembra il canestro decisivo della gara.La tripla della disperazione di Carrizo non va a segno e sul rimbalzo catturato da Dincic Palestrina non pu˛ fare altro che commettere fallo e mandare l'ala serba in lunetta.Dincic fa 0/2 ma sul secondo errore Bagnoli tocca il rimbalzo facendo partire il cronometro e scorrere quei pochi secondi che rimanevano al termine della gara.La Generazione Vincente conquista dunque la seconda vittoria nella serie portandosi sul 2-1 e garantendosi un match point giÓ nel pomeriggio di domenica quando si tornerÓ in campo sul parquet di Casalnuovo davanti al pubblico partenopeo che ieri si Ŕ dimostrato numeroso e caldissimo per tutti i quaranta minuti di gioco.La quarta gara della serie si giocherÓ infatti al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo domenica alle ore 18:00. In caso di vittoria di Napoli, i partenopei vincerebbero la serie e conquisterebbero l'accesso alla finale in cui incontrerebbero San Severo (che ha sconfitto Matera nella semifinale).In caso di vittoria di Palestrina sarebbe invece necessario disputare gara-5 mercoledý prossimo al PalaIaia.In una serie playoff che in molti avevano dato per chiusa prima ancora di iniziare, Napoli ha quindi ora la possibilitÓ di eliminare una delle favorite per la promozione in A2.SarÓ necessario per˛ che i giocatori partenopei tornino in campo con la stessa intensitÓ fatta vedere ad inizio gara-3, non ritenendosi soddisfatti per quanto fatto finora ma piuttosto affamati di conquistare l'ultimo successo necessario per conquistare l'accesso a quella serie finale di playoff in cui in pochi la vedevano possibile partecipante ma che a giudicare da queste prime tre gare contro Palestrina meriterebbe ampiamente.: Adrian Chiera 18 (2/3, 4/5), Simone Bagnoli 16 (6/11, 0/0), Nemanja Dincic 12 (5/8, 0/1), Hugo Erkmaa 8 (0/0, 2/4), Jakov Milosevic 4 (2/4, 0/0), Riccardo Malagoli 4 (2/3, 0/0), Tommaso Milani 3 (1/2, 0/3), Vincenzo Di viccaro 2 (1/4, 0/2), Francesco Guarino 0 (0/3, 0/0), Dario Molinari 0 (0/0, 0/1), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 11 / 17: 29 6 + 23 (Nemanja Dincic 7): 18 (Tommaso Milani 5): Ignacio Ochoa 19 (3/5, 2/5), Nicolas Morici 13 (4/6, 0/2), Simone Rischia 9 (1/2, 2/3), Manuel Carrizo 8 (1/3, 1/5), Nelson Rizzitiello 5 (1/4, 1/3), Gianmarco Rossi 4 (2/5, 0/3), Eugenio Beretta 4 (2/5, 0/0), Alessandro Banchi 3 (0/1, 1/1), Matteo Santucci 0 (0/1, 0/3), Daniele Fiorucci 0 (0/0, 0/0), Mattia Pochini 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Mattei 0 (0/0, 0/0): 16 / 21: 27 5 + 22 (Manuel Carrizo 6): 17 (Manuel Carrizo 4) Altra convincente vittoria per la Generazione Vincente Napoli Basket, che sconfigge la Citysightseeing Palestrina per 67-65 in gara-3 della serie semifinale di playoff.