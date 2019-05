Il futuro di Napoli si decide a Bagnoli

di Achille della Ragione

Gran parte del futuro di Napoli si gioca sulla destinazione che la classe politica, nazionale e locale, prima o poi, pi poi che prima, decider di assegnare allarea di Bagnoli, allisolotto di Nisida ed alla spiaggia di Coroglio, attualmente in uno stato di abbandono che grida vendetta, con gli scheletri dellItalsider e della Cementir, ai quali si sono aggiunti di recente le ceneri della Citt della Scienza, che una mano blasfema, attuando un piano criminale, ha dato alle fiamme, distruggendo i sogni di tanti bambini e le speranze di riscatto di una citt capace di ferirsi a morte generale.Sembra lontana anni luce, ma allinizio dellOttocento la zona era un Eden, tutta immersa nel verde, mentre la spiaggia si affacciava su di un mare invitante ed era frequentata dalle famiglie della buona borghesia, che possedevano a breve distanza le loro ville.Trascorrevano un tempo felice e mai avrebbero immaginato che un mostro dacciaio, che produceva acciaio, si sarebbe impossessato di luoghi destinati, per vocazione spontanea, al godimento delle bellezze naturali.Poi invece venne lILVA ed allinizio degli anni Sessanta, quando era folle opporsi alle chimere della produzione di massa e del progresso, lEternit e la Cementir, che per decenni hanno significato riscatto sociale e stipendio per migliaia di famiglie della zona.LItalsider era la punta di diamante della siderurgia italiana e fu lartefice della creazione di una classe operaia consapevole dei propri diritti, per trasformarsi, crollato il mercato, in una rocca forte comunista, che, mentre la flotta di Achille Lauro affondava, nellindifferenza delle banche, ha divorato migliaia di miliardi dallo Stato, ha inquinato terra, mare e cielo, per divenire poi quel mostro ecologico inamovibile, per il disaccordo della classe dirigente, precludendo ogni progetto di rinascita della citt, mentre potrebbe sorgere il pi grande porto turistico del Mediterraneo, con alle spalle alberghi di lusso, mentre Nisida potrebbe ospitare un casin, attirando cos una ricca clientela internazionale e producendo a pioggia benessere e migliaia di posti di lavoro.Questa lunica soluzione attuabile, perch eliminare linquinamento troppo costoso, mentre un porto turistico troverebbe subito investitori disposti a costruirlo in tempi brevi ed un fiume di denaro pulito ripulirebbe i luoghi e darebbe lavoro a migliaia di napoletani.