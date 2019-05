La rimonta sulla Juventus e una furbata di Diego

decisive per la conquista della Coppa Uefa 1989

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 17.05.2019)

, trentanni fa. Un giorno come oggi, il 17 del mese delle rose. Era mercoled. Il giorno in cui una citt tedesca, Stoccarda, la citt dellautomobile, divenne napoletana.Al di qua del fiume Neckar, londa azzurra che lasci lo stadio sul fiume arriv nella Schlossplatz, tutta alberi e aiuole, nel cuore di Stoccarda, dopo aver percorso le strade verso il centro, la Landhausstrasse e la Rotenbergstrasse, superando Charlottenplatz.Fu unonda di bandiere e oje vita mia. Venticinquemila napoletani festanti, una fantasia e uno stordimento indimenticabili, la felicit improvvisa dietro una storia di pallone, la conquista della Coppa Uefa. Negli occhi gli ultimi gol di Alemao, Ferrara e Careca. Nel cuore il sovrano dei loro cuori, Diego Armando Maradona.Lampi di ricordi e immagini della splendida cavalcata europea del Napoli, da Salonicco a Stoccarda, dodici partite e la conquista della Coppa Uefa 1989. Sei vittorie, cinque pareggi, una sola sconfitta, diciotto gol, fatte fuori tre squadre tedesche, il palo di Romano contro il Paok, la traversa di Maradona a Bordeaux, il palo di Carnevale a Torino e, contro il Bayern, la traversa di Francini e il palo di Carnevale, la pioggia delle bottigliette nello stadio di Salonicco, le parate di Giuliani a Lipsia, il nubifragio sul San Paolo nel primo match col Bayern.Le svolte della vittoria europea furono due. Il sorpasso contro la Juve nella partita di ritorno a Fuorigrotta e la furbata di Maradona contro lo Stoccarda a Napoli.Tutto cominci il 7 settembre 1988, il Paok al San Paolo. Il campionato sarebbe iniziato il 9 ottobre. LEuropa prima di tutto contro la tignosa squadra greca, domata da un rigore di Diego (59). Il portiere Gitsoydis svent quattro palle-gol. Romano colp un palo. Il ritorno, a Salonicco, fu una bolgia. Maradona prima fischiato, poi applaudito. Bottigliette in campo. Careca in gol su lancio di Diego (17), ancora prodezze del portiere greco, 1-1 finale e passaggio del turno.Per la gara successiva a Lipsia contro il Lokomotive, Bianchi impost una partita prudente per strappare il pari. In campionato, tre giorni prima, il Napoli aveva maramaldeggiato contro il Pescara (8-2). Maradona fu martoriato dai tedeschi Kracht e Kreer. And in vantaggio il Lokomotive (67), pareggio di Francini (72), tre paratissime di Giuliani (1-1).Al San Paolo, 2-0 secco: Francini ancora protagonista, goleador fulmineo su una punizione di Maradona (2), autogol dei tedeschi su tiro di Carnevale (54).Eravamo negli ottavi contro il Bordeaux di autentici assi, Scifo, Stopyra e Jean Tigana del Mali. In Francia, un gol immediato di Carnevale (5) anticip il dominio azzurro. Maradona colp una traversa, Careca manc due palle-gol e unaltra la fall Carnevale. Espulsi, nella ripresa, De Napoli e Roche. Rimase l1-0. A Fuorigrotta brutto ritorno e 0-0.Ed ecco la svolta. Quarti di finale contro la Juventus mentre dalla competizione erano uscite, agli ottavi, lInter e la Roma. Primo appuntamento a Torino, 1 marzo 1989. Bruciava ai bianconeri il 5-3 incassato in campionato contro gli azzurri, il 20 novembre, al Comunale. Era la Juve allenata da Zoff con Tacconi e Marocchi, Altobelli, Laudrup e due piccoletti, il portoghese Rui Barros (1,59) e il russo Zavarov (1,71).Sconfitto seccamente il Napoli (0-2), gol di Bruno (13), soprannominato o animale per la grinta agonistica, e autorete di Corradini (45). Carnevale pizzic un palo. La Juve ritenne di avere la qualificazione in tasca. Ma al San Paolo, nel match di ritorno, laspettava unamara sorpresa.Stadio strapieno (83.089 presenti, incasso in lire di 3.366.000), bengala e cori. Juventini storditi. Dopo dieci minuti, una trattenuta di Bruno a Careca in area: inesorabile Maradona dal dischetto (10).La partita divenne un assedio azzurro, il Napoli a caccia della rimonta. La Juve capitol ancora alla fine del primo tempo. Fuga di Alemao, passaggio a Carnevale che bruci sullanticipo Tricella e batt Tacconi. Conto pari con landata.Gli azzurri partirono come saette nella ripresa. Tacconi si salv alla meglio su un colpo di testa di Carnevale (assist di Diego). La Juve neanche un tiro in porta, ma resisteva bene in difesa. Si and ai supplementari giocati praticamente senza Maradona che abbandon per un risentimento muscolare. In campo Ciccio Romano (96).Non fin la pressione del Napoli. A un soffio dalla fine la botta risolutiva, il sorpasso (119). Careca sfond sulla destra e cross: Renica, sopraggiungendo nellattacco in massa del Napoli, infil di testa lincredibile 3-0 facendo fuori la Juve. Centoventi minuti intensi e impresa indimenticabile.La squadra bianconera si vendic in campionato vincendo 4-2 al San Paolo tre giorni prima della semifinale di Coppa Uefa. Il campionato sfum per il Napoli. Gli azzurri avevano inseguito lInter dei record (che poi vinse lo scudetto), ma se ne staccarono (-6: la vittoria valeva due punti) proprio dopo la sconfitta con la Juve. Pi pesante il distacco finale (-11).In semifinale, al San Paolo si present il Bayern del monumentale Augenthaler. Fu una serata di tempesta. Un pallone di Francini rimbalz sulla traversa, Giuliani si oppose con i pugni a un gran tiro di Thon. Maradona giocava in condizioni menomate, ma proprio Diego allung a Careca il pallone della prima folgore azzurra (40). Il Bayern stava attaccando e fu trafitto in contropiede. Rimase choccato.Nella ripresa, Carnevale colp un palo e brivido in area azzurra per un mani di Corradini. Il Bayern venne avanti confusamente alla ricerca del pareggio e si busc il raddoppio dopo unora di gioco. Corner magistrale di Maradona, Carnevale sovrast i difensori tedeschi e schiacci in rete (59). Sul 2-0, a dieci minuti dalla fine, Maradona lasci il campo, sofferente (80 entr Carannante).Al ritorno, met Stadio Olimpico di Monaco fu conquistato dai tifosi napoletani giunti dallItalia e da molte citt della Germania. Careca stritol il Bayern portando due volte in vantaggio il Napoli, in contropiede (61 e 76). Maradona cre e Careca fulmin in rete la sua splendida doppietta. Due volte pareggiarono i tedeschi, 2-2 e semifinale superata.Finale andata e ritorno con lo Stoccarda.Allandata, a Napoli, notte di sogno e primo tempo da incubo. Uno scugnizzo di Frattaminore, Maurizio Gaudino, emigrato in Germania e peperino dello Stoccarda, da venti metri impallin Giuliani (17). Gelo sugli spalti. I corazzieri tedeschi fiutarono la sorpresa, il rullo dei tamburi della curva B si fece assordante.Nella ripresa, il Napoli si rovesci nella met campo dello Stoccarda. Salvataggio sulla linea di Schroeder. Poi la malizia di Maradona ingann larbitro e beff lo squadrone teutonico. Ecco la seconda svolta. Diego controll il pallone, nellarea tedesca, con un braccio malandrino e poi lo scaravent sul braccio teso del terzino Schaefer. Rigore. Larbitro greco Germanikos vide solo il fallo del tedesco. Dal dischetto Maradona segn con un sorriso impudente (68).Venti minuti finali col cuore in gola alla caccia della vittoria che arriv all87: da Crippa a Carnevale, guizzo di Maradona che smarc Careca. Accerchiato, il brasiliano spinse la palla in porta (2-1).Linvasione napoletana a Stoccarda per il ritorno, la sera del 17 maggio 1989, resta indimenticabile. Careca scese in campo imbottito di antibiotici per domare la febbre. Ferrara, Francini, De Napoli e Alemao si batterono come leoni. Il Napoli colp subito con Alemao (19). Scambio con Careca e carambola in fondo al sacco.Pareggio di Klinsmann su corner (29 uscita sventata di Giuliani). Salz nel Neckarstadion il canto dei napoletani: Oje vita, oje vita mia. Roba da brividi. Imbeccata di Maradona per Ferrara, spintosi su un corner nellarea dello Stoccarda, e vole di destro di Ciruzzo che lasci di stucco il portiere Immel (40).Contropiede micidiale nella ripresa. Duetto Careca-Maradona, il pibe resistette alle spallate di un difensore, vol via, dette di nuovo la palla a Careca che tore Immel in uscita (61). Sul 3-1, la Coppa era azzurra. De Napoli (68) regal un autogol ai tedeschi tramortiti che si risvegliarono.Careca usci dal campo stremato, sostituito da Bigliardi (70 Bianchi rinforz gli ormeggi). Melina del Napoli per gelare il risultato. Ci scapp al 90 lorgoglioso pareggio dei tedeschi (3-3), ma il conto era favorevole agli azzurri dopo la vittoria dellandata.Coppa conquistata. Si commosse anche Bianchi, lOrso Bianchi.Lacrime, baci, festa e caroselli nelle strade di Stoccarda completamente in mano ai tifosi napoletani. Gemellaggio con quelli tedeschi. Le sei partite casalinghe della Coppa fruttarono al Napoli 17 miliardi di lire. Careca con 5 gol fu il cannoniere. Tre gol di Maradona, tutti su rigore. Tre gol di Carnevale. Due di Francini. Uno di Renica, fondamentale per buttare fuori la Juventus.