Riflessioni sul Rapporto Unicef 2019

di Giovanna D'Arbitrio

Migliorano le condizioni della piccola Noemi, colpita da un proiettile il 3 maggio durante un agguato camorristico a Piazza Nazionale, e i napoletani che hanno pregato per sua guarigione, mostrano non solo sentita partecipazione ovunque se ne parli, ma anche grande preoccupazione per una dilagante criminalit nei quartieri a rischio.Senzaltro lodevole la reazione emotiva dei napoletani e degli italiani che hanno seguito, e ancora seguono, minuto per minuto i bollettini medici sulle condizioni di salute di Noemi, giuste anche le preghiere nelle chiese e nelle case, comprensibile linteressamento dei mass media che hanno dato ampio risalto al drammatico avvenimento.Urgono tuttavia significative riflessioni sui nostri comportamenti, nonch su quelli dei media che accendono o spengono i riflettori dove sembra loro pi opportuno dirigere (o dirottare) lattenzione delle masse. Ancor oggi tutte le Tv e i giornali continuano a parlano per ore di Noemi e della criminalit organizzata a Napoli, mentre quotidianamente si tace sulle condizioni di degrado di tante zone periferiche di tutta lItalia e del mondo per non parlare del terzo mondo!Su tale tema ho gi scritto un articolo: http://www.scenaillustrata.com/public/spip.php?article4428 E ci chiediamo allora perch la morte di un solo bambino susciti tanta emozione, mentre quella di centinaia di minori migranti annegati in mare rientrino quasi in una normalit, alla quale ci abituiamo a tal punto da ascoltare notizie dei Tg mentre pranziamo a casa tranquillamente. E ancora, perch non si parli tutti i giorni di bambini vittime di guerre, terrorismo, fame, di traffico di organi, di pedofilia, di lavoro minorile in totale assenza di diritto allo studio.E poi ci domandiamo che fine abbia fatto nei mass media il resto del Meridione sotto ndrangheta e mafia? E come mai solo di tanto in tanto vengono a galla connivenze tra politica, industria e una criminalit che ormai agisce a livello nazionale e internazionale.Ci viene allora in mente il film di Pif, una spiegazione fornita da un padre per tranquillizzare il figlio, mentre sottolinea in aggiunta che la camorra di Napoli il vero pericolo. In effetti se riflettiamo la strategia sempre la stessa: si cerca di allontanare da noi un fenomeno che potrebbe colpirci, spostandolo altrove. Pi lontano, meno ci riguarda. Noemi invece vicina: potrebbe succedere anche ai nostri figli!Eppure non si pu restare indifferenti leggendo il rapporto 2019 dellUNICEF, "Humanitarian Action for Children": https://www.unicef.it/doc/8833/rapporto-emergenze-2019.htm In esso si parla di ben 34 milioni i bambini che vivono in situazioni di guerra o disastri naturali e che hanno urgente necessit di misure di protezione. Fra loro, 6,6 milioni vivono nello Yemen, 5,5 milioni in Siria e 4 milioni nella Repubblica Democratica del Congo.Drammatica la situazione anche in altri paesi: Libia: 241.000 bambini sono bisognosi di assistenza umanitaria; Venezuela: vari paesi dellAmerica Latina e dei Caraibi stanno ospitando 2,4 milioni di rifugiati e migranti venezuelani; Afghanistan: si stima che nel 2019 3,8 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza umanitaria e protezione; Sud Sudan: 2,2 milioni di bambini non frequentano la scuola; emergenza Rohingya: da agosto 2017, pi di 730.000 profughi di etnia Rohingya, di cui 400.000 bambini, sono fuggiti dalle violenze nel Myanmar, rifugiandosi nel distretto di Coxs Bazar nel vicino Bangladesh; Bacino del Lago Ciad (Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Niger e Nigeria): quasi 21 milioni di persone sono coinvolte nei conflitti in corso; Repubblica Centrafricana: nel 2019, 1,5 milioni di bambini due terzi della popolazione infantile del paese avranno bisogno di assistenza umanitaria; Etiopia: 1,5 milioni di bambini sono sfollati; Ucraina Orientale: quasi mezzo milione di bambini sono vittime del conflitto e hanno bisogno di protezione e assistenza umanitaria.E allora, concludendo, senzaltro pi semplice oggi in Italia parlare solo di Napoli, concentrando qui tutti i mali e allontanando cos dalle altre parti dItalia pericoli, incluse le responsabilit! E senza dubbio funziona anche la strategia di tacere sul degrado di tutte le periferie del mondo civile: ci sentiamo pi tranquilli, pensando che tali fenomeni si verificano solo in certi luoghi oppure in nazioni sottosviluppate per fortuna lontane da noi.In fondo pi facile alzare muri contro i migranti e rimanere indifferenti, senza pensare mai alle cause che generano orrori, senza ritenere nemmeno possibile cambiare politiche internazionali e nazionali basate su denaro e potere. In 1984, il Grande Fratello di G. Orwell afferma che Lignoranza forza: funziona sempre per la gestione di un Potere senza etica.In alternativa ci sforziamo di ricordare invece che Istruzione, formazione, lavoro, solidariet e pace sono le uniche armi valide per combattere il degrado e aiutare tutti i bambini del mondo.