Red Joan, di Trevor Nunn

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato in anteprima al Festival di Toronto 2018, Il film, di, tratto dal romanzodiracconta la storia vera di, scienziata britannica che dal 1937 al 1972 forn informazioni sulla bomba atomica al KGB.Nel film lazione inizia nel 1999 con inaspettato arresto dellanziana Joan (), accusata di spionaggio e alto tradimento: durante linterrogatorio, Joan comincia a raccontare la storia della sua vita e numerosi flash back ci riconducono al 1937, quando giovane studentessa () di fisica a Cambridge, si innamora di) che la introduce in un gruppo di giovani comunisti.Mentre Joan lavora nel centro di ricerca nucleare al top secret, diretto dal prof.), i devastanti effetti della boma atomica su Hiroshima e Nagasaki la inducono a fornire informazioni su tale arma al KGB, ritenendo giusto condividerle con la Russia per mantenere lequilibrio tra le potenze mondiali, in modo da scongiurare luso di una bomba cos distruttiva.Quarant'anni dopo, quando fu arrestata, grande fu la sorpresa di coloro che la conoscevano come una nonna tranquilla, amante del giardinaggio. Anche il figlio Nick, avvocato, ne fu schoccato e in un primo momento rifiut di difenderla: lo fece solo quando comprese linsolita strategia di Joan per preservare la pace mondiale.Il regista inglese in effetti cerca di spiegaredi Joan, evidenziandone le caratteristiche etiche e umane piuttosto che i suoi legami con i comunisti: un personaggio che nel film si destreggia tra passato e presente, tra spy story e romanzo sentimentale, con interpretazione affidata a due attrici che forniscono una buona performance per i diversi tempi e luoghi, notevole come sempre quella della bravaUn film in stile, asciutto e senza troppi fronzoli, che si avvale della sceneggiatura di, della fotografia die delle musiche, noto regista teatrale e televisivo, solo di tanto in tanto si dedica al cinema. Tra le sue precedenti pellicole ricordiamoIn uninteressante intervista durante il Festival di Toronto, il regista ha parlato a lungo del personaggio di Joan e del pericolo delle armi nucleari.Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=mq-B0mRUdNc