CibArti, sia di cibo che di arti

di Redazione

Lungo il solco della tradizione di Domenico Cimarosa, il compositore aversano considerato uno degli ultimi grandi rappresentanti della Scuola musicale napoletana, la locanda Dodici vuole rilanciare le eccellenti tradizioni anche musicali di Aversa.Nella serata-evento dal titolo CibArti, in programma gioved 16 maggio, la guest star sar il maestro Edoardo Amirante, violinista di pregio che si insinua nella scuola illustre di Niccol Paganini e si esibir con il suo gruppo in una one shot suddivisa in due momenti di alta intensit ed interamente dedicati ai partecipanti della serata Sia di cibo che di arti, organizzata per il mese di maggio e rigorosamente a numero chiuso.Musica, ma anche scrittura, con la presentazione del libro Diritto alla pizza, scritto dal noto avvocato Angelo Pisani per descrivere il fenomeno alimentare dei napoletani.Per loccasione ci sar un apprezzato giudice aversano, Nicola Graziano, ad introdurre il testo di Pisani, e la Locanda 12 sforner la pizza normanna, battezzata ad hoc per la circostanza. Inoltre, per tutta la durata del mese di maggio, saranno in mostra nei locali di 12 alcune opere del pittore aversano Saverio Ferrandino.Non poteva mancare nellevento CibArti, leccellenza gastronomica territoriale che avr come protagonista il pesce (bottarga di muggine, tonno rosso, pesce bandiera), oltre alla rinomata e proverbiale polacca aversana di Mungiguerra e lasprinio di Aversa della azienda vinicola Borboni.Dodici mesi, dodici eventi scanditi dallamore per il buon gusto della Locanda 12. Evento patrocinato da Confesercenti a numero chiuso.Riserva il tuo tavolo 3342606558-3357772999Dodici - Locanda del Gusto - Via Cupa Scoppa, 34 Aversa CE _______________________________________________Stecco di pesce bandiera ripieno di provola affumicata DOP e insalatina di misticanzaTortello ripieno di asparagi su spuma di mozzarella di bufala DOP e bottarga di muggineLingotto di tonno rosso scottato con mozzarella di bufala su panzanella di pomodoroPolacca aversana di Mungiguerra