Stanlio & Ollio, di Jon S. Baird

di Giovanna D'Arbitrio

, di, tratto dal librodi, centrato prevalentemente sugli ultimi anni di carriera dei due famosi comici, durante il tour nelle isole britanniche del 1953.La storia nel film inizia nel 1937, mentre la celebre coppia sta girando alcune scene di. Bench allapice del successo i due attori sono in difficolt economiche e pertanto) litiga con il produttore) per i loro scarsi compensi rispetto agli alti introiti da lui incassati.Quando Stan accetta un nuovo contratto con la 20th Century Fox, Oliver () non potr seguirlo per problemi economici che non gli consentono di rompere un contratto individuale con Roach, decisione purtroppo mal interpretata dallamico e causa di una lunga separazione.Dopo 16 anni ritroviamo i due attori invecchiati e in cattiva salute per abuso di alcolici: Stan diabetico, Oliver iperteso e cardiopatico. Sempre al verde, divorziati e di nuovo sposati con due strambe donne, in attesa di girare un film comico su Robin Hood, accettano una tourne teatrale nelle isole britanniche.Dimenticati da tutti, alloggiati in hotel di terzordine e costretti a recitare in piccoli teatri, solo quando accettano lidea dellimpresario) di farsi pubblicit partecipando a vari eventi, la loro popolarit rifiorisce con notevole aumento di pubblico ai loro spettacoli.Intanto la sfortuna sembra perseguitarli: il produttorecancella il film su Robin Hood, bench a Londra il loro successo sia in ascesa e il prestigiosoregistri il tutto esaurito.Come se non bastasse, purtroppo Oliver ha un grave attacco cardiaco, causato da litigi con Stan, per cui decide di abbandonare le scene, sollecitato dalla moglie (). A sorpresa, tuttavia, Oliver decide di riprendere il suo posto accanto a Stan, amico ritrovato, e di proseguire la tourne in Irlanda dove vengono accolti trionfalmente.E cos mentre scorrono sullo schermo immagini reali dellepoca, a quelli della nostra generazione vengono in mente i loro film riproposti dalla televisione in bianco e nero negli anni 50, quando esistevano solo due canali e a noi veniva consentito di vedere solo la Tv dei ragazzi.Un biopic senzaltro nostalgico e toccante, un mix di toni drammatici e comici, di vita reale e di esilaranti gag, ma soprattutto la storia di due grandi attori-amici, magistralmente interpretati da Steve Coogan e John C. Reilly, ben diretti dal regista scozzesee supportati dalla sceneggiatura di. Notevoli anche fotografia () e musiche ().Ecco l'ultima apparizione di Stanlio e Ollio nel programma televisivo(1955):