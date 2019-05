Incontro con Maurizio De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio

Lodevole iniziativa quella della(via Kerbaker, Napoli) che con il suoha aperto le porte a letture di libri e dibattiti, allietati anche da qualche piacevole sosta nellaccogliente bar: un anno di incontri mensili (da settembre a maggio) con tanti scrittori italiani contemporanei, presentati dalla scrittrice, durante i quali soci del club hanno lopportunit di dialogare con ciascun autore in modo aperto e spontaneo.Senzaltro interessante si rivelato lincontro di marted 30 aprile (ore 18.00) con, noto giallista napoletano, che ha aperto il dibattito con un significativo discorso sulle librerie che corrono il rischio di chiudere a causa di crescenti acquisti on line. In effetti nel quartiere Vomero molte di esse sono state tristemente rimpiazzate da banche, minimarket e quantaltro.Prima di aprire la discussione sullultimo libro di De Giovanni,(Ed. Rizzoli), lattorene ha letto qualche pagina, davvero intensa e toccante, che ha dato poi il via alle domande (tante in verit!) alle quali lautore ha fornito dettagliate risposte con gentilezza, unita talvolta a bonaria ironia, risposte arricchite da episodi ed esperienze personali, nonch da note culturali su Napoli e la sua storia antica, in particolare su miti, leggende e misteri della Napoli Sotterranea di cui ha scritto nella serieHa asserito che un autore come lui scrive per istinto, non per ragionamento. Anche se oggi ilun genere di successo che attira lettori, vendite e guadagni, in realt egli scrive gialli poich ile in effetti a lui interessa proprio il tema della passione: non potrebbe mai scrivere per calcolo o imposizione di case editrici, se non sentisse nascere le storie dentro di s e provare il piacere di scriverle. Se ci non avvenisse, anche i lettori perderebbero ildi leggere i suoi libri.Dialogando sui personaggi e sulle serie che crescono intorno a loro, attraverso le domande del pubblico sono emerse essenziali riflessioni, in particolare sullultimo personaggio, quello di Sara, lache odia ci che falso fino al punto da rifiutare trucco, tacchi alti e tinture per capelli.Ho letto il libro che come al solito si distingue per lo stile inconfondibile di De Giovanni, un mix di suspense e di intense emozioni, forte caratterizzazione dei personaggi, prosa che assume a tratti delle impennate liriche e sinnalza al di sopra del frastuono quotidiano, bench non manchi il contatto con problemi reali che vanno oltre il genere noir, come corruzione, le difficolt degli umili, i pericoli delle nuove tecnologie, lutilizzo di dati personali e cos via.Infine ho sentito il bisogno di alzarmi in piedi e di partecipare al dibattitto, dicendo allautore:Ha sorriso a questo mio intervento e sui personaggi da me definiti, ironicamente mi ha fatto notare che ormai aveva accumulato una certa esperienza per poterli descrivere.Non ho ritenuto opportuno ribattere, ma dentro di me ho pensato: