Napoli Basket: è semifinale

di Mario Triggiani

Si chiude in sole due gare la serie di quarti di finale playoff tra Generazione Vincente Napoli Basket e Ristopro Fabriano, con la formazione partenopea che fa sua la posta in palio anche al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo e si qualifica quindi al turno successivo.Tra le fila dei napoletani è ancora indisponibile l'ala montenegrina Jakov Milosevic, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 14 aprile nella gara con Scauri, ma che potrebbe rientrare in tempo per i turni successivi di playoff.L'inizio del match è terribile per la Generazione Vincente, con la squadra azzurra che subisce l'irruenza degli avversari non riuscendo a trovare mai canestri facili.Dopo sette minuti e mezzo di gioco il tabellone segna un impietoso 0-19 che sembra condannare la squadra partenopea ad una gara in salita.Sale invece a questo punto in cattedra capitan Guarino che si carica la sua squadra sulle spalle segnando sette punti consecutivi e consentendo a Napoli di risalire la china rendendo lo svantaggio meno pesante già al termine del primo quarto.La rincorsa di Napoli è inarrestabile, con le triple di Di Viccaro e Chiera che infiammano il numerosissimo pubblico accorso a Casalnuovo, mentre un redivivo Malagoli fa buona guardia sotto canestro.Il secondo tempo inizia con Napoli sotto di un solo punto prima che un canestro di Guarino dalla media regali ai partenopei un vantaggio che non lasceranno praticamente più fino al termine della gara.Oltre alla già citata leadership di Guarino, vero e proprio trascinatore della rimonta partenopea, altra nota lieta per la Generazione Vincente è la leggiadria con cui Chiera batte ripetutamente la difesa avversaria trovando penetrazioni facili.Coach Lulli concederà ad entrambi di ricevere la standing ovation del pubblico nel finale di gara.Napoli conquista dunque l'accesso alle semifinali senza il bisogno di disputare gara-3 assicurandosi di poter sfidare Palestrina, vittoriosa anch'essa in due sole gare contro Corato, dopo dieci giorni di riposo.La serie contro la formazione prenestina avrà infatti inizio domenica 12 maggio con le prime due gare, previste per la domenica ed il martedì successivo, al PalaIaia.I due incontri successivi andranno in scena al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo, che ospiterà gara-3 venerdì 17 maggio e l'eventuale gara-4 domenica 19, mentre la decisiva gara-5 si giocherebbe di nuovo a Palestrina mercoledì 22.La sfida con Palestrina, giunta seconda nel girone D dopo aver sconfitto due volte Napoli in maniera netta, si preannuncia carica di emozioni.Sulla panchina dei laziali siede infatti coach Ponticiello, uno dei principali artefici della promozione del Cuore Napoli Basket due anni fa, mentre il coach partenopeo Lulli ha guidato nelle scorse cinque stagioni Palestrina, allenando un altro idolo della tifoseria prenestina come Dario Molinari, attualmente nel roster della Generazione Vincente.Se guardando la classifica ed i precedenti sembrerebbe una serie da pronostico chiuso, sono tanti i fattori che possono far ben sperare l'ambiente partenopeo.Anche volendo prescindere dal vecchio adagio che afferma che i playoff facciano storia a sé perché tutto riparte da zero, va segnalato che Napoli non ha mai potuto contare contemporaneamente, negli scontri diretti con Palestrina, su due dei suoi migliori giocatori come Bagnoli e Milani.Nella gara del 16 dicembre in terra laziale, infatti, il centro ancora non era parte del roster dei partenopei mentre nella sfida di ritorno l'ala era ancora alle prese con l'infortunio che gli ha fatto saltare tutto il finale di campionato.La Generazione Vincente ha dunque l'obbligo di crederci e di lottare sino all'ultimo per conquistare almeno una delle prime due gare del PalaIaia in modo da rovesciare in fattore campo e potersi giocare con più tranquillità il passaggio del turno negli incontri casalinghi.Nonostante la lontananza dal PalaBarbuto, infatti, la città sembra non aver abbandonato la squadra, come dimostrato anche dall'infuocato tifo visto al palazzetto ieri sera. Il calore dei partenopei potrebbe essere l'arma in più per non interrompere la rincorsa di Napoli alla serie A2.: Adrian Chiera 20 (5/6, 2/4), Francesco Guarino 16 (4/6, 2/4), Vincenzo Di Viccaro 11 (0/1, 3/5), Nemanja Dincic 8 (4/9, 0/2), Riccardo Malagoli 7 (2/3, 0/0), Tommaso Milani 6 (1/2, 1/2), Simone Bagnoli 2 (1/4, 0/0), Dario Molinari 1 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 13 / 21: 30 4 + 26 (Nemanja Dincic 8): 15 (Adrian Chiera, Francesco Guarino 5): Emiliano Paparella 13 (2/6, 3/9), Sylvere Bryan 12 (5/5, 0/0), Filiberto Dri 11 (1/4, 2/7), Massimiliano Bordi 7 (3/5, 0/2), Nicolò Gatti 5 (2/5, 0/3), Lorenzo Monacelli 5 (0/1, 1/4), Devid Cimarelli 4 (1/1, 0/1), Dario Masciarelli 4 (0/1, 1/2), Niccolo Mencherini 0 (0/0, 0/0), Stefano Marisi 0 (0/0, 0/0), Ivan Morgillo 0 (0/0, 0/0): 12 / 18: 27 9 + 18 (Sylvere Bryan 7): 9 (Emiliano Paparella, Filiberto Dri, Devid Cimarelli 2)