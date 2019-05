Le Invisibili, di Louis Julien Petit

di Giovanna D'Arbitrio

Dopo il grande successo riscosso in Francia, arrivato sugli schermi italiani il film di), tratto dal libro di".Il film narra la storia del centro diurno di accoglienza femminileche viene chiuso dal Comune per il basso tasso di reinserimento, malgrado le proteste delle assistenti sociali Monique, Chantal, Audrey ed Hlne che cercano di aiutare donne senza tetto.Davanti al cancello del centro si accalcano molte donne disperate che hanno adottato nomi di persone celebri, come Lady D, dith Piaf, Brigitte Macron, Salma Hayek, per conservare lanonimato mentre chiedono un caff, cibo, una doccia, una parola gentile.Quando i fondi sono sospesi, Audrey () e Manu () con l'aiuto di Angelique (), Monique () ed Hlne (), psicologa trascurata dal marito, decidono di aprire illegalmente un dormitorio e un laboratorio terapeutico con l obiettivo di valorizzare attitudini e abilit di ogni clochard per favorirne linserimento nel mondo del lavoro.Tra mille difficolt lo scopo in fondo raggiunto, anche quando il centro verr definitivamente chiuso per intervento delle autorit, come evidenzia la scena conclusiva delle donne che lasciano il luogo a testa alta con riacquistata dignit, sicure di se stesse e delle proprie capacit.Il regista conferma il suo impegno civile nel trattare temi sociali dopo precedenti pellicole, come, storia di un gruppo di cassiere sostituite da casse automatiche che aprono un "Discount alternativo" clandestino, e, forte denuncia di strategie manageriali, causa di suicidi tra i dipendenti. Le opere di J. L. Petit, dunque, si spingono oltre la mera osservazione di iniquit sociali, esaltando ladi persone decise a reagire allingiustizia in modo concreto.Notevole la sceneggiatura () con dialoghi vivaci e talvolta non privi di humour malgrado la drammaticit delle situazioni, magistrale linterpretazione delle gi citate interpreti principali, supportate da diverse attrici non professioniste le cui vite ne hanno talvolta ispirato i ruoli.In effetti il regista ha raccolto testimonianze reali nei centri di accoglienza non solo per ridarea donne dimenticate dal mondo, ma anche per rilanciare i diritti umani oggi sempre pi calpestati.ha affermato".A quanto pare anche la politica si interessata al film per il successo riscosso in Francia. come lo stesso J.l. Petit ha rivelato: la sindaca di Parigi intervenuta per migliorare la situazione delle persone senza fissa dimora e ha fornito alloggio per 50 di loro e perfino il presidente Macron ha favorito lapprovazione di una legge per cercare soluzioni abitative ai senza tetto. Infine il film stato portato in giro nelle scuole e nelle carceri dalle attrici non professioniste.Ecco unintervista al regista: