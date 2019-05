Volavano gli aerei e brillavano le bombe

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 30.04.2019)

Volavano aerei sul San Paolo con striscioni sventolanti () e scoppiavano bombe (sotto la casa dellIngegnere in via Crispi). Niente di nuovo per le strade e sotto il cielo di Napoli oggi che sale la contestazione a De Laurentiis. Cori e striscioni. Incroci spezzati, complicit finite, favori negati. La Digos allerta per evitare incidenti al San Paolo come in un buio passato.Ai tempi di Lauro, mischiando calcio e politica, fu devastato lo stadio di Fuorigrotta. Capit in un giorno elettorale, il 28 aprile 1963, il Napoli lottava per non retrocedere, il Modena vinse 2-0, i tifosi sfogarono la delusione sportiva e lavversione politica al Comandante. Fu una domenica di guerriglia con 62 feriti e 148 arresti, i danni arrecati al San Paolo vennero valutati in 130 milioni di lire.Anni di violenza. Sotto le ceneri della passione calcistica covava il fuoco di un malessere sociale aizzato dalla criminalit, la passione calcistica strumentalizzata per obiettivi personali e lotte politiche. Oggi, ildiverso. Lantipatia a pelle per De Laurentiis nasconde la collera per la fine di rapporti opachi e favori pretesi.Ai tempi di Ferlaino, eternamente contestato, il gioved 28 maggio 1970 stato il giorno pi funesto. LIngegnere era presidente del Napoli da poco pi di un anno, immediatamente inviso. In occasione della partita (persa) con lo Swindon Town, finale del Torneo anglo-italiano, i contestatori sfasciarono al San Paolo quello che cera da sfasciare, partita sospesa e squalifica internazionale di due anni per il Napoli.Una pausa alla violenza (dal 1926 al 2007 ventidue partite del Napoli finirono male, sette furono le invasioni di campo, 22 le giornate di squalifica del terreno di gioco, 27 gare disputate forzatamente in campo neutro) si registr negli anni dal 1965 al 1969, iniziati con la presidenza di Roberto Fiore e il Napoli di Pesaola con Sivori e Altafini.Fiore stato lunico presidente azzurro amato dai tifosi, lo sentivano uno di loro e ne ricevevano generose concessioni per organizzare il tifo. Poi lentusiasmo e le vittorie con Maradona fruttarono nel 1987 il riconoscimento dellUefa che assegn ai tifosi napoletani il titolo diUn tempo felice che registr 526 club azzurri in tutto il mondo con 94mila iscritti. Al San Paolo furono realizzate 500 scenografie diverse, festose, ironiche, allegre.I tempi sono cambiati, la passione scemata, riaffiorano le contestazioni. Napoli non la solita, unica pecora nera. A Cesena i tifosi pretendono rispetto dal presidente Lugaresi. Sui muri torinesi della Continassa i tifosi della Juve hanno scrittoA Salerno intonano:. contestato Preziosi a Genova. Sei anni fa, ad Ascoli, i tifosi piantarono 16 croci tombali allo stadio per ogni giocatore perch