I playoff iniziano con un successo

di Mario Triggiani

Tabellini

Non poteva iniziare in modo migliore la post-season della Generazione Vincente Napoli Basket, che in gara-1 dei quarti playoff ha sconfitto Fabriano al PalaGuerrieri mostrando una sicurezza nei propri mezzi che non ha lasciato scampo agli avversari.Napoli ritrova dopo un mese e mezzo di assenza l'ala Tommaso Milani ma deve fare ancora a meno di Milosevic, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato nella gara contro Scauri. Il montenegrino potrebbe comunque recuperare in tempo per le eventuali future serie playoff.I partenopei partono subito fortissimo trascinati da un Bagnoli in versione monstre capace di dominare sotto entrambi i canestri nonostante il buon momento di forma del centro avversario Sylvere Bryan.Sul finire del primo quarto Napoli piazza il break decisivo grazie alle triple di Guarino e Di Viccaro che regalano la doppia cifra di vantaggio. L'organizzazione difensiva della squadra partenopea fa il resto, con Fabriano che non riesce mai a trovare tiri facili venendo spesso costretta a perdere palloni decisivi.Nel secondo tempo Napoli si limita a gestire il vantaggio, che non scende mai al di sotto delle dieci lunghezze grazie anche alla precisione dalla lunetta degli azzurri che puniscono la troppo spesso fallosa difesa di Fabriano.Tra i napoletani menzione d'onore per i lunghi Dincic e Bagnoli, chiamati ad un lavoro difficile visto che la maggior pericolosit di Fabriano venuta dal gioco interno.I due lunghi di Napoli hanno fatto buona guardia sotto il proprio canestro ed in attacco. Pur non attaccando spesso il canestro, sono riusciti a costringere la difesa avversaria ad aprirsi consentendo facili penetrazioni e comodi tiri da tre agli esterni azzurri.Proprio le triple sono state la nota pi lieta per la Generazione Vincente, che ha chiuso la gara con 9/16 dall'arco, frutto di tre bombe ciascuno di Guarino e Di Viccaro, due di Molinari ed una di Chiera.Ha rivisto il campo per la prima volta dopo il match con Valmontone dello scorso 9 marzo Tommaso Milani, che ha chiuso la sua gara con quattro punti in quindici minuti di gioco facendo vedere anche una discreta difesa segno di una condizione fisica quasi completamente ritrovata.Altro fattore incoraggiante stato il ritorno ad un buon livello di Malagoli che, dopo un girone di ritorno un po' in ombra, parso tornato quello delle prime giornate di campionato regalando utili giocate dalla panchina. Il contributo che il centro pu portare alla causa della Generazione Vincente rappresenta una delle chiavi di volta di questa post-season.La vittoria di ieri, probabilmente la pi convincente dell'intero campionato, ha riportato in alto il morale di giocatori, dirigenti e tifosi. Durante tutta la gara sono state numerose le dediche dei giocatori azzurri ai supporters partenopei giunti fino nelle Marche ed a fine gara ci si ritrovati tutti a bordo campo per festeggiare la vittoria.Si tratta ovviamente solo della prima gara di un lunghissimo cammino, quindi ogni entusiasmo sarebbe prematuro, ma la prestazione degli azzurri stata davvero incoraggiante perch in una giornata in cui tutte le big dei gironi C e D hanno sofferto, la Generazione Vincente ha messo da subito le cose in chiaro assicurandosi la vittoria gi nel primo tempo.Ora non resta che far tesoro della prestazione di ieri per replicarla anche nella gara di ritorno in modo da garantirsi il passaggio del turno senza il bisogno di sottoporsi ad una terza gara a Fabriano che sarebbe logorante fisicamente e mentalmente.Gara-2 dei quarti playoff prevista per gioved prossimo alle ore 21:00 in un Palazzetto dello Sport di Casalnuovo che si preannuncia infuocato. Una vittoria regalerebbe a Napoli l'accesso alle semifinali, che avranno inizio domenica 12 maggio e si giocheranno al meglio delle cinque gare.In caso di passaggio del turno, sembra probabile l'accoppiamento con Palestrina, anche se ad onor del vero ieri la formazione prenestina ha sofferto non poco in casa con Corato segnando il canestro della vittoria con Carrizo solo a quattro secondi dal termine.Nell'altra parte del tabellone hanno vinto Matera e San Severo, avendo la meglio rispettivamente su Bisceglie ed HSC Roma, che saranno con ogni probabilit le protagoniste dell'altra semifinale.L'obiettivo gioved per Napoli sar dunque chiudere la serie e regalarsi magari qualche giorno di riposo in pi di una Palestrina che dopo ieri non pu dirsi certa del successo in Puglia.Nei playoff si sempre detto che tutto viene azzerato e si riparte tutti allo stesso piano. Napoli sembra determinata a confermare tutto ci, dimostrando come anche una squadra giunta al sesto posto in classifica possa ambire alla vittoria finale candidandosi come principale outsider per l'accesso alle Final Four valide per la promozione in A2 in programma a Montecatini nel weekend del 15-16 giugno.: Emiliano Paparella 13 (3/7, 2/9), Sylvere Bryan 12 (5/9, 0/0), Filiberto Dri 12 (4/8, 0/1), Ivan Morgillo 10 (2/2, 2/3), Nicol Gatti 9 (3/7, 1/4), Lorenzo Monacelli 5 (1/2, 1/3), Dario Masciarelli 4 (2/6, 0/2), Devid Cimarelli 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0), Niccolo Mencherini 0 (0/0, 0/0), Stefano Marisi 0 (0/0, 0/0): 7 / 14: 27 9 + 18 (Sylvere Bryan 13): 13 (Sylvere Bryan 4): Simone Bagnoli 16 (7/14, 0/0), Francesco Guarino 15 (2/5, 3/3), Vincenzo Di viccaro 12 (1/4, 3/5), Adrian Chiera 8 (1/5, 1/2), Riccardo Malagoli 8 (3/3, 0/0), Nemanja Dincic 7 (3/6, 0/1), Dario Molinari 6 (0/0, 2/4), Tommaso Milani 4 (1/2, 0/1), Hugo Erkmaa 2 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 15 / 19: 29 7 + 22 (Simone Bagnoli 9): 14 (Francesco Guarino 5)