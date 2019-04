Il Napoli Basket chiude la stagione vincendo a Catania

di Mario Triggiani

Si conclude con un successo la stagione regolare 2018/2019 della Generazione Vincente Napoli Basket, che nel trentesimo turno del girone D del campionato di serie B ha sconfitto l'Alfa Basket Catania a domicilio conquistando in extremis il sesto posto in classifica.Napoli ha ancora una volta dovuto fare a meno di Tommaso Milani, che dovrebbe per tornare disponibile gi a partire da domenica prossima per i playoff.All'assenza dell'ala partenopea si aggiunta quella di Milosevic, infortunatosi nella gara di domenica scorsa contro Scauri alla caviglia e non ancora recuperato.La Generazione Vincente partita benissimo imponendosi sin dai primi minuti sugli avversari, in lotta per non retrocedere.Catania reagisce d'orgoglio, portandosi persino avanti nel terzo quarto ma alla fine deve arrendersi alla superiorit del roster partenopeo, tornato dopo un mese sottotono ad essere affamato di vittorie come ad inizio 2019.Gli azzurri sono trascinati da Guarino che segna nei momenti difficili e da Di Viccaro che punisce ripetutamente gli avversari dalla distanza, mentre sotto le plance fanno buona guardia Bagnoli e Dincic.In virt del sesto posto in graduatoria conquistato, la Generazione Vincente affronter nel primo turno dei playoff la Janus Fabriano, arrivata terza nel girone C, in una serie al meglio delle tre gare.La vincente della serie affronter in semifinale (al meglio delle cinque gare) la vincente di Palestrina-Corato, con la formazione laziale largamente favorita.Dall'altra parte del tabellone i quarti in programma sono San Severo-HSC Roma e Matera-Bisceglie, e sulla carta sembrerebbero alte le probabilit di vedere una semifinale tra San Severo e Matera.Non si preannunciano quindi sfide agevoli per la Generazione Vincente, che dovr sempre vincere almeno una gara fuori casa per passare il turno.Anche se il calendario ufficiale dei playoff verr ufficializzato solo dopo le festivit pasquali, Napoli dovrebbe giocare con ogni probabilit la sua prima gara della post-season domenica prossima al PalaGuerrieri di Fabriano.La seconda gara della serie prevista per gioved 2 maggio al Palazzetto dello sport di Casalnuovo mentre l'eventuale bella si giocherebbe a Fabriano la domenica successiva.La Generazione Vincente pu contare su un ruolino di marcia nel girone di ritorno di 11 vittorie e 4 sconfitte, pu vantare nel roster almeno due top player per la categoria come Guarino e Bagnoli (aspettando di verificare la condizione fisica di un altro potenziale "All Star" come Milani) e la piazza gi in passato ha dimostrato di saper diventare caldissima quando si tratta di playoff di serie B.Non c' quindi alcun motivo di ritenere di partire battuti contro Fabriano o qualunque altro avversario.I playoff, si sa, consentono alle squadre di ripartire da zero cancellando ci che si fatto durante l'anno per obbligare i team a conquistare la promozione battendo le dirette concorrenti.dunque l'occasione ideale per la Generazione Vincente di dimostrare finalmente il proprio valore contro squadre di altissimo calibro come Palestrina, San Severo e Matera e conquistare sul campo a suon di vittorie la tanto ambita serie A2.: Gatti 11, Gottini 3, Consoli 6, Florio 2, Provenzani 12, Agosta 5, Mavric 5, Vita Sadi 6, Sirakov 23, Mazzoleni ne, La Spina ne, Abramo.: Guarino 21, Chiera 16, Malagoli 2, Erkmaa 1, Molinari 4, Di Viccaro 17, Dincic 3, Giovanardi ne, Bagnoli 13, Puoti 3, Milani ne.