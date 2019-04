Il Napoli chiude il flop italiano

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 19.04.2019)

al San Paolo. LArsenal vince 1-0. Non ci resta che piangere. Spazzato via dallEuropa il calcio italiano. Ieri sera, a Fuorigrotta, s spenta lultima fiammella, la fiammella azzurra del Napoli.La Juve ha fallito con Ronaldo i quarti di Champions. La Roma ne uscita agli ottavi. LInter, scesa dalla Champions allEuropa League, caduta negli ottavi del secondo torneo europeo. Fuori la Lazio ai sedicesimi di Europa League, il Milan addirittura nei gironi. LAtalanta spacciata in partenza, nei play-off di Europa League.Ci sono sogni che muoiono allalba e sogni che muoiono nel primo tempo quando la punizione-gol di Lacazette (35) rende ardua, problematica, praticamente impossibile ladel Napoli. Barriera discutibile, Meret impietrito.Servirebbero quattro gol. Neanche uno a segno. Lo 0-2 di Londra, sette giorni fa, risultato un punteggio secco e severo che avrebbe richiesto unimpresa, ma una grande impresa, per ribaltarlo a Napoli.Doveva essere la partita perfetta, la, il ribaltone col, il colpo di cannone ad annunciare limpresa, mille violini suonati dal vento di Fuorigrotta e, poi, a impresa compiuta, il sacrosanto piatto di cozze del gioved santo.Aveva detto Ancelotti: ci vuole coraggio, intelligenza e cuore. Dagli spalti hanno chiesto sacrificio, fiato e spirito di collaborazione. Il Napoli, lultima squadra rimasta in Europa, dallEuropa viene esclusa dagli inglesi dellArsenal, loro che con la Brexit sono i maestri delle uscite.Ancelotti presenta un Napoli nuovo, con una difesa nuova (Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam), sulla linea mediana mette dentro Zielinski e Fabian Ruiz sulla fascia sinistra, Insigne inizia con Milik che a Londra gioc negli ultimi 25 minuti.Mertens in panchina, nessun tridente in partenza (Callejon, Mertens, Insigne dietro Milik). un 4-4-2 che diventa 3-5-2 e 3-4-3. LArsenal con la difesa a tre si rintana anche a cinque in fase passiva arretrando sulla linea dei difensori gli esterni Maitland-Niles e Kolasinac.Un Arsenal arrembante in partenza intimidisce il Napoli, azzurri costretti a soffrire. Insigne impreciso, Koulibaly prende qualche rischio, Ghoulam intimidito da Maitland-Nils quando linglese spinge, Allan fa fatica, a sinistra viene avanti Kolasinac.Dopo un quarto dora, il Napoli risorge. Si libera dalla soggezione dellArsenal arrembante e attacca. Ghoulam prende coraggio, Chiriches il migliore della difesa, Fabian Ruiz incide, si muove bene Zielinski, si riprende Insigne, Milik sembra chiuso.Fioccano le occasioni per limpresa. La gran conclusione di Callejon sventata di piede da Cech (17) in un rapido contropiede azzurro tre contro due. Il gol di Milik non valido per fuorigioco millimetrico (24). Il colpo di testa del centravanti polacco a lato, tutto solo nellarea inglese (27). Sembra che la partita giri per il Napoli.Ma arriva la doccia gelata del vantaggio di Lacazette e al Napoli non resta che giocare una partita generosa, dorgoglio. Ora limpresa una chimera. Per agguantare la remuntada, bisognava evitare assolutamente di prendere il gol degli inglesi. E il gol inglese arrivato.Non ha importanza se Ramsey deve uscire per un malanno muscolare al flessore della gamba sinistra (33 entra Mkhitaryan). LArsenal gongola, il Napoli che cosa pu fare?Nella ripresa entra Mertens per Maksimovic, Callejon arretra sulla linea difensiva, Fabian Ruiz passa a destra sulla fascia di Callejon. Avanti appassionatamente. Ma tutto accade come a Londra. E, come allEmirates, Meret salva su Aubameyang tutto solo al centro dellarea azzurra (48).Raddoppio londinese sventato, una partita disperata e gli azzurri danno tutto quello che hanno e che possono. LArsenal guarda, lascia fare e chiude, pronto a ripartire pericolosamente.Esce Insigne (61 entra Younes) dopo avere regalato una palla-gol a Cech. Il Napoli continua ad attaccare, lArsenal non fa una piega, affolla la sua area e non concede conclusioni nello specchio.Fuori il colpo di testa di Mertens (63), deviato il tiro di Milik (66), alto il tiro di Callejon (67), fuori il drop dalla distanza di Milik (72), fuori il sinistro di Zielinski (77). Mario Rui che entra (molto bene) per Ghoulam (71) scodella un cross invitante che Milik non sfrutta.Neanche il premio di un gol nel finale tutto avanti in cui il Napoli avrebbe meritato il pareggio contro il 5-4-1 dellArsenal. Gli inglesi hanno spazzato via tutti i cross degli azzurri.Malinconia, per favore va via. Ma andata cos. Non pi il Napoli di autunno e della Champions contro Paris Saint Germain e Liverpool e questo spiega il finale di stagione. Non c pi il miglior Allan, per dirne una. Non c pi un sogno.In campionato, il Napoli ha giocato domenica (3-1 a Verona contro il Chievo), lArsenal ha giocato luned sul campo del Watford vincendo 1-0 su errore del portiere avversario sfruttato da Aubameyang. Ma proprio nel luned di Premier i londinesi hanno preparato la partita difensiva di Napoli sotto la pressione del Watford in dieci ma irriducibile e coraggioso.Due a zero allArsenal nel precedente al San Paolo, fase a gironi Champions 2013-14, con gol di Higuain e Callejon. Si gioc l11 dicembre 2013. Il Napoli (4-2-3-1) di Benitez schier: Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Dzemaili, Behrami; Callejon, Pandev (57 Insigne), Mertens, Higuain. LArsenal di Wenger scese in campo con Szczesny; Jekinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Flamini, Arteta, Rosicky (74 Nacho Monreal), Ozil; Cazorla (68 Ramsey), Giroud.In questa stagione, lArsenal ha incassato tre gol in cinque partite, sempre in trasferta ma andando a sua volta a segno. Tre volte in Premier (Chelsea 3-2, Southampton 3-2, Manchester City 3-1). Una in FA Cup (Manchester City 3-1). Una in Europa League (Rennes 3-1). Clamoroso l1-5 incassato sul campo del Liverpool in dicembre.Nella Coppa Uefa 1988-89, il Napoli di Maradona nei quarti di finale ribalt uno 0-2 esterno vincendo al San Paolo 3-0 con gol decisivo nei tempi supplementari. Fu la sfida memorabile con la Juventus allenata da Dino Zoff. A Torino, l1 marzo 1989, la Juve vinse 2-0 (13 Bruno, 45 autogol di Corradini) schierando: Tacconi; Favero, De Agostini; Galia, Bruno, Tricella; Marocchi, Rui Barros, Altobelli (73 Laudrup), Zavarov, Mauro (87 Magrin). Il Napoli di Bianchi gioc con Giuliani; Ferrara, Francini; Fusi, Corradini, Renica, Crippa, Alemao (53 Romano), Careca, Maradona, Carnevale.Nel ritorno al San Paolo (15 marzo) il ribaltone. Maradona segn su rigore al 10. Raddoppi Carnevale al 45. Renica decise la qualificazione al 119, un minuto alla fine dei supplementari. Il Napoli gioc con Giuliani; Ferrara, Francini; Corradini, Alemao, Renica, Carannante (106 Neri), Crippa, Careca, Maradona (96 Romano), Carnevale. La Juventus schier Tacconi; Bruno, De Agostini; Galia, Brio (36 Favero), Tricella; Marocchi, Rui Barros, Altobelli, Mauro (91 Magrin), Laudrup.LArsenal ha incassato tre gol fuori casa a Rennes nella partita dandata degli ottavi di questa Europa League: 1-3 in Francia, 3-0 a Londra conquistando laccesso ai quarti contro il Napoli. A Rennes, Emery schier (4-2-3-1): Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny, Monreal; Torreira, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil (70 Ramsey), Iwobi (52 Guendouzi; Aubameyang (79 Kolasinac). LArsenal and in vantaggio con Iwobi (4). I francesi rimontarono con Borigeaud (42), lautogol di Monreal (65) e Sarr (88).Ecco com andata con le squadre inglesi al San Paolo nelle Coppe europee (7 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte): 0-1 con lArsenal (Europa League 2018-219); 0-0 col Liverpool (Coppa Uefa 2010-11); 2-1 al Manchester City e 3-1 al Chelsea (Champions 2011-12); 2-0 allArsenal (Champions 2013-14); 2-4 col Manchester City (Champions 2017-18); 1-0 al Liverpool (Champions 2018-19); 0-0 col Burnley (Coppa delle Fiere 1966-67); 2-0 al Leeds (Coppa delle Fiere 1968-69); 5-1 allo Sheffield e 0-1 con lo Swindon (Torneo anglo-italiano 1970); 4-0 al Southampton (Coppa di Lega italo-inglese 1976).: Meret; Maksimovic (46 Mertens), Chiriches, Koulibaly, Ghoulam (71 Mario Rui); Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne (61 Younes), Milik.: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka (61 Elneny), Kolasinac; Ramsey (33 Mkhitaryan); Lacazette (68 Iwobi), Aubameyang.: Hategan (Romania).: 35 LacazetteNapoli-Arsenal 0-1 (andata 0-2)Valencia-Villarreal 2-0 (3-1)Chelsea-Slavia Praga 4-3 (1-0)Eintracht Francoforte-Benfica 2-0 (2-4)Arsenal-ValenciaChelsea-Eintracht Francoforte