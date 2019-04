Inseguendo un sogno

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 16.04.2019)

Sar la sera dei miracoli, fai attenzione, c uno stadio pieno, con lurlo canta una canzone. Una sera allimprovviso. Passata la tempesta allEmirates, odo azzurri far festa. Sar vero?Il San Paolo recupera lantica passione. Si gonfia dentusiasmo, di bandiere, di cori, di speranza. E aspetta di vedere in campo una squadra di gladiatori. Il cuore oltre lostacolo. La luce oltre la siepe. Forza e coraggio. Anema e core.Epica e retorica di questo Napoli-Arsenal. Due gol da rimontare, come se bastasse. Bisogna anche impedire ai londinesi di farne uno. Luna crescente e un cielo di stelle. Lo scenario romantico di una sera di tormento, ansia e batticuore. la sera dellimpresa, il sogno della remuntada.Che gioco malvagio da giocare. Sar una serata tipicamente napoletana di passione struggente e di vibrante disperazione (e ognuno aspetta a ciorta). Sar la Termopili azzurra, lo stretto passaggio verso le semifinali di Europa League.Come trentanni fa, i quarti di finale di Coppa Uefa contro la Juve ribaltando lo 0-2 di Torino ai tempi di Diego Nostro Signore. Il 3-0 di Renica a un minuto dalla fine dei supplementari, gloria e baldoria al San Paolo, serenate a Mergellina, fuochi dartificio alla Sanit. Repetita Juventus?Quant minaccioso, ignifugo, corazzato, pungente questo Arsenal dellemerito Emery? Tanto. Con un vantaggio secco, col lasciapassare del gol non preso in casa, ma fallendone due pi le due strepitose parate di Meret.Il Napoli dovr farsi, dovr farsi Lady Hamilton che sedusse lammiraglio inglese Nelson. Storia e confusione. Emozione a pelle, nella testa e nel cuore.Che cosa inventer Ancelotti nella sera in cui tutti i moduli verranno al pettine? Quante punte per bersagliare Cech e quante trapunte per coprire Meret? Lo sanno, lo sanno nellalto dei cieli: gli dei, il fato quotidiano, il destino cinico e vario, le stelle che sono tante milioni di milioni hanno gi stabilito tutto, chi segna e chi sogna.Napoletanamente attrezzati,, Milik e Mertens, Koulibaly e Insigne, andremo al San Paolo a contrastare il destino, Emery per sempre, il canto del gallese Ramsey, Aubameyang, Lacazette e tutta la cannoniera londinese.tanto bello sognare, una grande squadra guerriera ed un felice futuro. Al.