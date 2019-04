Gli azzurri contro il bimotore londinese

di Mimmo Carratelli (da: Roma dell'11.04.2019)

Nella magnificenza dellEmirates Stadium, il secondo pi grande dInghilterra, 60.260 posti, stasera il Napoli (match dandata dei quarti di Europa League) dovr riscattare le ultime prove opache in campionato se vorr proseguire il cammino europeo.Lavversario lArsenal, terzo migliore attacco della Premier (65 gol in 32 gare), seconda migliore difesa casalinga (12 reti subite, sette partite su 14 senza prendere gol).Proteggere al massimo la porta di Meret e fare almeno un gol lobiettivo strategico degli azzurri per risolvere poi la qualificazione al San Paolo: in trasferta, lArsenal non brillante come allEmirates.Il Napoli giunto nei quarti superando avversari modesti, Zurigo e Salisburgo. LArsenal ha ribaltato in casa i risultati contrari fuori: Bate Borisov (da 0-1 a 3-0) e Rennes (da 1-3 a 3-0).Sei anni fa, gironi Champions, lArsenal liquid il Napoli di Benitez in un quarto dora (2-0) con i gol di Ozil e Giroud oggi al Chelsea. Di quella partita sono ancora in gioco Callejon, Insigne, Mertens, Ramsey, Ozil e Nacho Monreal. Stavolta unaltra storia perch si gioca ad eliminazione diretta sulla distanza dei 180 minuti.Se il Napoli non sar la squadra riprovevole dellultima settimana, potrebbe vantare una chance alla pari per la qualificazione alle semifinali. Se dovesse durare il malessere delle ultime due partite, come ha detto lo stesso Ancelotti, azzurri senza speranze. Nonostante le generali previsioni prudenti, i bookmaker danno favorito il Napoli (1,65 contro 2,15 dellArsenal) per il passaggio del turno.Quale partita faranno gli azzurri? Torneranno ad essere baldanzosi e spudorati come in Champions contro Liverpool e Paris Saint Germain, sei mesi fa? LArsenal un bimotore. Le due turbine sono Ramsey (il gallese che gi della Juve) e Ozil che sgusciano tra le linee rifinendo la manovra offensiva.Ancelotti avr pensato ad una marcatura quasi a uomo (Allan per Ozil e Fabian Ruiz per Ramsey)? Sarebbe dase il Napoli non fosse pi capace di fare lapartita, imponendosi per iniziativa. Per frenare loffensiva londinese dovranno stare strette le due linee azzurre di difesa e centrocampo e non regalare spazio agli intermedi dellArsenal.Nei primi venti minuti capiremo come si mette la partita. LArsenal (non in un gran momento) sfrutter il fattore-campo, ma star anche attento a non prendere gol per il valore doppio che una rete azzurra potrebbe avere.E Ancelotti come andr allattacco? Rispolverando il terzetto della passata felicit (Callejon-Mertens-Insigne) o puntando ancora su Milik con Mertens in partenza? La prima scelta potrebbe sorprendere lArsenal, sulla seconda gli inglesi terrebbero meglio in difesa.Quale sar, a questo punto, il ruolo di Zielinski? Pi dentro al campo con Allan e Fabian Ruiz mediani? Potrebbe allora decidersi a sfruttare il tiro da fuori area, altra chance azzurra alla quale il polacco spesso rinuncia facendo fatica a guadagnarsi lo spazio per la conclusione.Il Napoli di qualche tempo fa giocherebbe alla pari con lArsenal pur nella suggestione dellEmirates e contro la sua pressione. Ma, oggi, che Napoli ? Che abbia giocato male contro Empoli e Genoa perchallArsenal una panzana.Si gioca bene e si vuole vincere proprio alla vigilia di un confronto europeo che, per giunta, segner la prima stagione di Ancelotti e lannata azzurra del dopo-Sarri. Vincere aiuta a vincere.possibile, invece, che nel 4-4-2 molti azzurri non si ritrovino pi dopo avere condiviso in partenza la nuova strategia.Ancelotti, non a torto definito Mister Europa per i successi in campo internazionale, escogiter a Londra lamigliore per un risultato incoraggiante in vista delal San Paolo. Dopo le due ultime balorde prestazioni in campionato ha strapazzato la squadra accusandola di non avere eseguito sul campo le sue indicazioni.Ci saranno indicazioni precise, efficaci ed eseguibili allEmirates Stadium?