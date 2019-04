Benack III, tromba e voce di sangue italiano

di Adriano Cisternino

C' sangue italiano nelle vene di Benny Benack III, nato a Pittsburgh, trombettista e cantante jazz, come il nonno nato a Clairton (Pennsylvania) da genitori italiani e noto negli anni '60 a Pittsburgh come the king of the jazz per le sue idee innovative come direttore d'orchestra.Benny III figlio di Peek, ovvero di Benack jr., musicista come il padre. Semifinalista al prestigioso, dove Wynton Marsalis lo indic come una sicura promessa, Benack III torner al Music Art venerd 12 (ore 21,30) con un trio di spessore, formato da Francesco Nastro (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) ed Elio Coppola (batteria).Anni di musica insieme, al di qua e al di l dell'Atlantico, hanno ormai collaudato il feeling artistico tra il crooner e trombettista americano e i musicisti italiani, con i quali fra l'altro qualche anno fa ha registrato anche un gradevolissimo album per l'etichetta. xxil titolo del disco nel quale, al fianco del protagonista, ci sono gli stessi Venezia e Coppola che lo accompagnano nella performance di venerd al club della Torretta dove il virtuoso pianismo di Francesco Nastro sar l'alternativa alla chitarra di Daniele Cordisco, annunciato come ospite d'onore.Il jazz statunitense, insomma, incrocia sempre pi frequentemente i giovani protagonisti del panorama italiano con risultati sempre pi graditi al pubblico, come ha dimostrato anche la recente performance sullo stesso palco del giovane pianista Ben Paterson.