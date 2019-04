Dolceroma, di Fabio Resinaro

di Giovanna D'Arbitrio

Tratto dal romanzodi, il film,diretto e sceneggiato da, riscuote successo evidenziando i vizi della nostra capitale che continua ad affascinare i registi.Andrea Serranova (), inquietante e vampiresco ventinovenne, scrive il romanzo Non finisce qui ricavato dai racconti di camorristi che smaltiscono i cadaveri delle loro vittime nellobitorio in cui egli lava i pavimenti. La sua vita cambia quando un produttore, Oscar Martello (), gli propone di trasformare il suo libro in un film che poi purtroppo si rivela disastroso per incompetenza del regista e scarsi finanziamenti.Oscar viene dalla strada, ma riuscito ad avere successo grazie a intrallazzi e a una moglie ricca (Claudia Gerini): vive in modo frenetico e sregolato, con lunico obiettivo di far soldi. Cerca quindi di salvare il film, pressato anche dal distributore Remo Golia (), altro squallido personaggio, nonch dalla consorte, irritata per la sua tresca con lattrice Jacaranda ().Le cose si complicano quando Jacaranda, temendo ripercussioni sulla carriera, con laiuto della sua agente, Milly (), distrugge tutti gli hard disk del film. Oscar Martello, tuttavia, non pu permettersi un flop e quindi. accetta il piano diabolico di Andrea: Jacaranda sar rapita da camorristi conniventi e avidi di denaro, i media faranno un gran baccano e la gente accorrer in massa a vedere il film.Allinizio il piano sembra funzionare, malgrado le indagini e i sospetti del commissario Raul Ventura, ma poi la situazione si complica tra delitti, segreti e bugie passati e presenti, rocambolesche avventure, drammi conditi di grottesca comicit, devastanti incendi e colpi di scena fino alla fine., nel ruolo della moglie ricca, fa il bagno nel miele, simbolo di Roma, citt dolce, ma vischiosa come il miele che avvolge e intrappola. Il film, come il libro di Corrias, descrive il mondo del cinema, e non solo, un mondo in cui uomini e donne sono disposti a vendere anima e corpo per soldi, potere e per attirare lattenzione del media.Jacaranda, tormentata ragazza con uninfanzia difficile alle spalle, allergica al miele, la perfetta vittima sacrificale da immolare in una Roma dove "".Su tutti torreggia il personaggio di Oscar Martello, interpretato da Luca Barbareschi (vero istrione!) che anche il produttore del film. In unintervista ha definito Oscar come,E in realt il film appare come un mix di generi diversi, tra feroce commedia, action-movie e thriller, con molti effetti speciali e alcune scene e inutili discorsi sulla bellezza che ricordano i film di Paolo Sorrentino, ma senza mai innalzarsi ad un discorso lirico o a una ricerca del, anzi tutti centrati su bruttezza e volgarit, emblemi oggi non solo di Roma.Un genere nuovo? Forse, senzaltro adatto ai tempi. Alla fine si rimpiange il grande Fellini. Anche lui descrisse idellaromana in uno splendido bianco e nero, ma che differenza!Ecco unintervista a Luca Barbareschi e Claudia Gerini: