Achille maestro di scacchi

di Achille della Ragione

Achille della Ragione

Indice

Prefazione

Achille scacchista

Gli scacchi nella pittura dallantichit ai nostri giorni

Gli scacchi tra fumetti e letteratura

Il maestro dei maestri della scacchiera: Giorgio Porreca

Festival scacchistico Estate ad Ischia

Festival Internazionale di Scacchi Panza Isola dIschia

Festival internazionale di scacchi a Napoli

Grande prestazione del maestro Achille della Ragione al torneo Rari Nantes

Scacchi a Rebibbia

Una importante novit nella Difesa Scandinava

Un prezioso manuale da consultare

Gli scacchi a Napoli

Maria De Rosa campionessa italiana di scacchi

Olimpiadi degli scacchi a Torino

Dalle regine ai pedoni il fascino degli scacchi

Lo strapotere dei computer negli scacchi

In ricordo di Luigi Amalfi

Intervista allo scrittore Andrej Longo

Molti giocatori mi chiedevano da tempo di raccogliere in un libro i numerosi articoli che negli anni ho dedicato al nobile gioco degli scacchi, per cui ho deciso di dare alla luce questa opera, composta da una ventina di capitoli, ma soprattutto ricca di immagini a colori. I contributi sono stati pubblicati su riviste specializzate come Torre e cavallo, Scacco, Italia scacchistica, oppure sulle pagine de Il Mattino, che in passato per anni aveva una rubrica dedicata al re dei giochi ed al gioco dei re.Non potevo non cominciare da, che costituisce un capitolo della mia autobiografia, consultabile in rete digitando il linkSegue poi il capitolo pi importante:, pubblicato anche su numerosi siti stranieri e a giudicare dai contatori ha avuto migliaia di lettori. Sulla stessa scia, pieno di figure e piacevole da leggere.Vi poi il capitolo dedicato a Giorgio Porreca, giustamente denominato il maestro dei maestri della scacchiera, gi pubblicato nel II tomo del mio libroIn seguito, allillustre personaggio ho dedicato un volume consultabile in rete digitando il linkRimembro poi i memorabili Festival internazionali che si svolgevano nella mia villa di Ischia e le numerose volte che ho conquistato il titolo di campione regionale.Una particolare attenzione ho dedicato a Maria De Rosa, pi volte campionessa italiana, oltre ad essere una fanciulla bella quanto procace ed a Andrey Longo, scacchista, scrittore, ma soprattutto pizzaiolo, a cui mi lega unamicizia ultra decennale.Dalle pagine di Scacco riportata una novit da me introdotta nella Difesa Scandinava, che ebbe lonore di essere ripresa anche sulle pagine dellInformatore e dellEnciclopedia delle aperture.Dopo altri articoli su vari argomenti chiudo con una punta di malinconia, riportando il ricordo di Luigi Amalfi, arbitro internazionale, ma soprattutto signore di altri tempi, ed il torneo e la simultanea da me organizzati tra le tristi mura di Rebibbia. Buona lettura.