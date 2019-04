Il Napoli si allena e perde

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 04.04.2028)

Maglia grigia e partita grigia del Napoli ad Empoli dove gli azzurri perdono meritatamente (1-2). LEmpoli, ordine, determinazione, contropiede, gioca una partita vera ( terzultimo, ha bisogno di punti). Il Napoli interpreta lungamente il match come una partita di allenamento, sotto ritmo e palleggio inutile, salvo la mezzora finale in cui non ci sta a perdere, ma non recupera.LEmpoli ha difeso bene e ha attaccato con rapidit. Gioco offensivo a due tocchi, profondit, ottima corsa. Il Napoli ha fatto girare palla continuamente davanti allarea toscana come se non volesse far male. Milik ha avuto un solo pallone giocabile (68) quando entrato Mertens (57).Il possesso-palla degli azzurri (57%) ha fruttato niente. LEmpoli ha tirato di pi (13-11, 9-5 nello specchio). Il portiere empolese Provedel non ha dovuto compiere una sola parata di rilievo, a parte un paio di uscite basse. Meret ha dovuto sventare cinque pericolose conclusioni degli avversari.Che cosa volesse il Napoli da questa partita di Empoli non si capito. Ancelotti ha inserito Luperto (al posto di Maksimovic), Zielinski (Fabian Ruiz), Younes (Verdi) e Ounas (Mertens) con Malcuit terzino destro.Nonostante lennesima formazione rimescolata, cinque cambi, ad Empoli non era un match proibitivo. Le novit ci stavano. Ma le novit hanno fallito. Younes e Ounas sono troppo innamorati del dribbling per sveltire la manovra. Per giunta, insistendo, perdevano palla.Il Napoli ha giocato spesso con Allan e Zielinski a centrocampo. Un 4-2-3-1 e pi spesso un 4-4-1-1. Ma non cera brio, non cera corsa incisiva, non cera velocit nella manovra dattacco. Un continuo passarsi la palla, mai unazione in profondit (come faceva magnificamente lEmpoli).Zielinski ha giocatosenza avere per la rapida visione di gioco di Marek. Per di pi, il polacco ha subito la maggiore iniziativa di Traor, il migliore dellEmpoli. La manovra offensiva azzurra stata lungamente monotona a sinistra con le discese di Mario Rui.LEmpoli ha giocato, il Napoli ha preso la partita per un allenamento infrasettimanale. Dopo il gol a sorpresa di Farias (28), la prima delle cinque parate di Meret (38 salvava su Caputo) sembrava risvegliasse gli azzurri che trovavano il pari con un destro improvviso dalla distanza di Zielinski (44). Poi, Ounas, a fine primo tempo, batteva fuori la palla-gol del sorpasso.La partita non cambiava nel secondo tempo. Il Napoli molle e svagato, lEmpoli concentrato a prendersi il match. Meret doveva salvare subito su Pajac (48). Non arrivava un solo pallone utile a Milik. Ounas giocava largo e Ancelotti lo invitava a stare pi vicino al centravanti. Younes sembrava fuori partita. Allan reggeva il gioco azzurro, sentinella a centrocampo e regista in assenza della ispirazione di Zielinski.Meret doveva salvare ancora su Caputo (52) e arrivava il raddoppio empolese col colpo di testa di Di Lorenzo nellarea piccola su corner (53). Era il risultato naturale del match che lEmpoli meritava ampiamente. Perch il Napoli aveva solo cincischiato, fatto girare palla, una danza inutile senza impegnare mai Provedel. Ancelotti, naturalmente, non ci stava a perdere. Basta con lallenamento. Dentro Mertens per Ounas e Fabian Ruiz per Younes (57). La trazione tutta offensiva del Napoli non produceva granch. Per Fabian Ruiz sprintava meglio di Zielinski e Mertens metteva palloni in area cercando Milik.Con la vittoria in pugno, lEmpoli si difendeva in massa per pronto a scattare pericolosamente in contropiede. La squadra toscana continuava ad essere pericolosa. Era pronto Meret a sventare le conclusioni di Silvestre (59 colpo di testa) e di Farias (75 perentoria penetrazione nellarea azzurra in contropiede sul lancio di Traor).Si detto dellunico tiro di Milik servito da Mertens e sventato da Provedel in corner. stato il massimo che il Napoli ha fatto in attacco. stata lunica palla-gol del Napoli contro le cinque dellEmpoli.Dopo lesaltante spettacolo di Roma, agevolato daigiallorossi, il Napoli ad Empoli non ha mai dato limpressione di voler bissare. Quinta sconfitta, quarta fuori casa, e la Juve vola a +18, molto umiliante.La prova del Napoli ad Empoli non ha avuto alcun senso. Anche la formazione rimescolata avrebbe potuto giocarsi la partita. Non lha mai giocata. Il Napoli stato battuto proprio sul piano del gioco. Si sa che lEmpoli, in lotta per non retrocedere, non una squadra agonistica, ma fa un buon gioco, rapido, a due tocchi, cercando la profondit.Solo nel finale il 3-5-2 della squadra toscana si risolto in un 5-4-1. Si potrebbe dire che lEmpoli ha dato una lezione di gioco al Napoli come successe allEmpoli di Sarri contro il Napoli di Benitez.Il bilancio del Napoli ad Empoli: 8 partite, una vittoria, quattro pareggi, tre sconfitte. Il Napoli ha vinto lunica partita ad Empoli il 19 marzo 2017: 3-2, allenatore Sarri, due gol di Insigne (uno su rigore) e un gol di Mertens.Al San Paolo fu la rumba delle noccioline, lEmpoli travolto (5-1) con una gara spettacolare. Tripletta di Mertens dopo il gol apri-partita di Insigne e rete di Milik. Qualche difficolt a centrocampo dove lEmpoli guadagn sempre la superiorit numerica e i centrali azzurri, Rog e Diawara, spesso richiamati da Ancelotti, furono in difficolt. E allora Ancelotti inser Allan per Rog e Callejon per Fabian Ruiz (63). Il possesso-palla fu pari perch lEmpoli gioc con grande coraggio. Cera Andreazzoli sulla panchina toscana.Empoli stata la primadi Sarri dove Benitez naufrag (2-4) e De Laurentiis scopr il futuro tecnico del Napoli che allenava la squadra empolese. Tre a zero dei toscani nel primo tempo. Napoli (Andujar in porta) polverizzato peggio che allandata al San Paolo. Benitez invent una difesa impresentabile. Albiol fece anche un autogol. Cerano Maggio, Koulibaly e Britos. In attacco Mertens e Higuain bloccati da Laurini e Rugani. Lanno dopo, dileguandosi Benitez attratto dal Real Madrid, De Laurentiis and a caccia di un nuovo allenatore. Corteggi il basco Unaj Emery che prefer rimanere al Siviglia. Contatt Sinisa Mihajlovic che allenava la Sampdoria e se ne and al Milan. La terza scelta fu quella di Sarri.stato il Napoli di Maradona, nellanno del primo scudetto, a giocare per la prima volta ad Empoli (0-0) il 5 aprile 1987. Bianchi schier: Garella; Volpecina, Ferrara; Sola, Ferrario (46 Bruscolotti), Renica; Caffarelli (55 Carnevale), De Napoli, Giordano, Maradona, Romano. Il Napoli era in testa con 37 punti davanti allInter (33), alla Roma (32) e alla Juventus (31). La squadra azzurra vinse poi lo scudetto con 42 punti davanti alla Juventus (39). Anche lanno dopo, il Napoli fece 0-0 ad Empoli.Nellanno dei quattro allenatori e della vergognosa retrocessione (1997-98) il Napoli rimedi ad Empoli una clamorosa batosta (0-5). Nella porta di Taglialatela, andarono a segno Carmine Esposito (napoletano), Cappellini su rigore, Pane e lo sloveno Florijancic due volte. Sulla panchina azzurra Galeone, su quella empolese Spalletti.: Meret; Malcuit (76 Verdi), Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes (57 Fabian Ruiz); Ounas (57 Mertens), Milik.: Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traor, Bennacer, Krunic (40 Brighi), Pajac (91 Antonelli); Farias, Caputo.: Doveri (Roma).: 28 Farias, 44 Zielinski, 53 Di Lorenzo.: 43-57: 13-11 (9-5 nello specchio): 309-5906 Zielinski parato; 19 Younes fuori; 20 Farias fuori; 37 Ounas alto; 38 MERET salva su CAPUTO; 45 Malcuit altissimo; 45+3 OUNAS FUORI; 48 MERET salva su PAJAC; 49 Farias fuori; 52 MERET salva su CAPUTO; 59 MERET para colpo di testa Silvestre; 63 Caputo testa fuori; 64 Zielinski fuori; 66 Maietta fuori; 68 MILIK, PROVEDEL in corner; 75 MERET salva su FARIAS; 84 Allan fuori.Milan-Udinese 1-1, Cagliari-Juventus 0-2, Empoli-Napoli 2-1, Frosinone-Parma 3-2, Genoa-Inter 0-4, Roma-Fiorentina 2-2, Spal-Lazio 1-0,Torino-Sampdoria 2-1. Gioved 4: Sassuolo-Chievo, Atalanta-Bologna.Juventus 81; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Atalanta, Lazio, Roma, Torino 48; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Cagliari, Genoa, Parma 33; Sassuolo e Spal 32; Udinese 29; Empoli 28; Bologna 27; Frosinone 20; Chievo 11.: Parma-Torino, Juventus-Milan, Sampdoria-Roma: Fiorentina-Frosinone, Udinese-Empoli, Cagliari-Spal, Lazio-Sassuolo, Inter-Atalanta, Napoli-Genoa (20,30): Bologna-Chievo.