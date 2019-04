Il Napoli Basket peggiore della stagione

perde con Palestrina

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente ha fornito una prova a dir poco scoraggiante sul parquet di Casalnuovo, dove ha ospitato la Pallacanestro Palestrina nel ventisettesimo turno del campionato di Serie B.L'avversario era certamente dei pi temibili, con la formazione prenestina che occupa attualmente la seconda piazza in classifica e, dopo un inizio di stagione incerto, si candida ad essere con Caserta e San Severo una delle pi serie contendenti alla promozione in serie A2.Niente pu per giustificare l'atteggiamento messo in campo dai giocatori in canotta azzurra, che dopo essere andati in vantaggio per 4-0 nel primo minuto di gioco sono sprofondati ben presto in uno svantaggio che si fatto sempre pi pesante con l'avanzare dei minuti.Palestrina stata precisa dall'arco con Rossi in serata di grazia e sotto le plance ha conquistato molti rimbalzi, ma la differenza in campo l'hanno fatta i nervi. La formazione ospite infatti sempre apparsa calma e sicura dei propri mezzi mentre Napoli ha avuto molti momenti di nervosismo che ne hanno compromesso la prestazione.Tra le file della Generazione Vincente era ancora assente Milani, out per infortunio e che difficilmente recuperer per domenica prossima.L'assenza dell'ala di Napoli non pu per giustificare una prestazione cos preoccupante quando manca meno di un mese all'inizio della post-season, dove un approccio come quello visto a Casalnuovo comprometterebbe di certo l'intera stagione.Il campionato prevede ancora tre gare, ed in ogni caso ai playoff sar tutto azzerato e ci si potr dunque redimere da ogni errore stagionale. Niente perduto, quindi, ma sar necessario che l'attenzione ai dettagli e la voglia di lottare dei giocatori partenopei torni ad essere quella delle undici vittorie consecutive che avevano fatto sognare i tifosi azzurri.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima alle ore 18:00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro la formazione locale, diretta concorrente della Generazione Vincente per un piazzamento playoff.Una vittoria riscatterebbe certamente le recenti opache prestazioni, consentendo agli azzurri di rialzare la testa e raddrizzare una classifica che al momento vede Napoli occupare l'ottavo posto che le consegnerebbe un primo turno di playoff di fuoco contro la capolista del girone C, la Cestistica San Severo.: Simone Bagnoli 15 (6/11, 0/0), Nemanja Dincic 13 (6/9, 0/3), Adrian Chiera 13 (3/6, 1/2), Francesco Guarino 10 (2/3, 2/3), Jakov Milosevic 8 (2/3, 1/2), Vincenzo Di Viccaro 6 (2/3, 0/5), Dario Molinari 0 (0/1, 0/2), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Milani 0 (0/0, 0/0), Riccardo Malagoli 0 (0/0, 0/0): 11 / 14: 25 8 + 17 (Simone Bagnoli, Nemanja Dincic 5): 16 (Francesco Guarino 5): Gianmarco Rossi 25 (2/4, 6/10), Nelson Rizzitiello 18 (2/6, 3/5), Daniele Fiorucci 14 (7/8, 0/1), Alessandro Banchi 11 (4/5, 1/2), Ignacio Ochoa 8 (0/2, 2/3), Nicolas Morici 6 (3/4, 0/0), Simone Rischia 6 (0/1, 2/4), Manuel Carrizo 4 (2/2, 0/0), Matteo Santucci 2 (1/2, 0/1), Federico Rossi 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Mattei 0 (0/0, 0/0), Andrea Cecconi 0 (0/0, 0/0): 10 / 12: 25 6 + 19 (Gianmarco Rossi 7): 18 (Ignacio Ochoa 5)