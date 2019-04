Napoli centro storico: nuovo scempio

di Antonio Cangiano

Non c pace per lantica ara depoca romana di via san Biagio dei Librai, in pieno centro storico a Napoli.Gi imbrattata dallicona del leader leghista Matteo Salvini, realizzata con lo spray e raffigurato a testa in gi, ora utilizzata anche come supporto per laffissione di manifesti funebri.Lultimo scempio in ordine di tempo, rovina uno dei simboli archeologici dellantica Neapolis, tra le mete preferite dalle guide turistiche durante il percorso di visita al cento storico.Lara di via San Biagio de Librai, inglobata alla base di un antico stabile tra via Benedetto Croce, angolo vico san Nicola a Nilo, di grande interesse storico archeologico perch conserva tracce di una rara iscrizione in greco che attesta la presenza in zona della fratra degli Eumenidi.Le fratrie, rappresentavano un entit sociale comprendente gruppi familiari discendenti da un capostipite comune; famiglie facoltose che amministravano, anche attraverso vincoli religiosi, la citt di Neapolis.