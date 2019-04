Emozioni visive dalla Birmania, di Cristina Morra

di Giovanna D'Arbitrio

Gioved 28 marzo, alle ore 16,30, nell Antica Fabbrica di cioccolato Gay-Odin (via Vetriera 12 Napoli), stato presentato il libroDopo una breve introduzione di, Proprietaria dellantica e prestigiosa cioccolateria napoletana, ha dialogato con lautrice il dott., direttore della rivista, alla presenza del Console del Touring Club, dott.e del Vice console, dott.Come ha spiegato la stessa prof. Cristina Morra, intervistata da. S. Manna, libro un racconto diespresse attraverso numerose foto. Lobiettivo perseguito, dunque, quello di suscitare anche nel lettore profonde emozioni guardando le immagini scattate durante il suo viaggio del 2009 in Birmania, Paese che ella definisce bello e allo stesso tempo sfortunato.Bello per il fascino di spettacoli naturali, umanit di bambini e contadini, arte e meravigliosi templi, sfortunato a livello politico per governi dittatoriali, povert, mancanza di igiene, arretratezza tecnologica (non c energia elettrica in molti luoghi): un Paese, senzaltro coraggioso che politicamente ha combattuto con grande dignit per la libert, sostenendo Aung San Suu Ky.La Birmania, inoltre, esercita un grande fascino spirituale. Anche se Siddhārta Gautama, il Buddha, era indiano, il suo pensiero filosofico si diffuse in tutta lAsia meridionale e orientale. In Birmania suscit pi interesse il cosiddetto Buddismo del, cio quello delle origini, pi legato ad interiorit, lavoro sulla persona, conoscenza del s. Colpiscono le innumerevoli statue del Buddha in tutte le pose (fotografate nel libro).Lautrice evidenzia che questa antica filosofia, anche se priva di una visione trascendente, tra le pi alte in quanto fu la prima a predicare lottuplice sentiero dei principi etici eche in qualche modo si avvicina alladel Cristianesimo, religione che tuttavia si differenzia dal buddismo in diversi punti fondamentali, messi in rilievo da Papa Giovanni Paolo II nel suo libroe da Laura Cesarano Jouakim, inPartendo pertanto dalla considerazione che il Buddhismo non una religione, ma filosofia morale e sapendo che Buddha vive nel V secolo a.C., nel libro se ne sottolinea linflusso sullEbraismo e quindi indirettamente sul Cristianesimo che comunque rappresenta un ulteriore e pi avanzato livello spirituale illuminato dalla luce divina.Dai cenni biografici apprendiamo che la prof. Cristina Morra, laureata in Economia e Commercio, ha insegnato per 26 anni presso lIstituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Arezzo. Attualmente in pensione, presidente della Sezione aretina dellA.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)e offre la sua collaborazione allUniversit Statale di Firenze e lUniversit dellEt Libera di Arezzo.Tra le sue pubblicazioni ricordiamo diversi testi scolastici e i seguenti libri:(2006);(2007).