Un Napoli Basket svogliato e disattento cade a Palermo

di Mario Triggiani

Sulla carta quella del PalaMangano sarebbe dovuta essere una gara agevole per la Generazione Vincente Napoli Basket.I partenopei, saldi nella parte alta della classifica e certi della partecipazione ai playoff, affrontavano il team locale del Green Basket che invece naviga stabilmente nei bassifondi della classifica.La formazione siciliana ha invece sorpreso i pi quotati avversari portandosi avanti sin dai primi minuti e scavando un varco sempre pi ampio fino a toccare le quindici lunghezze nel corso dell'ultimo quarto.Tra le fila della Generazione Vincente era ancora assente Tommaso Milani, che nel corso della prossima settimana dovrebbe sostenere gli esami medici che daranno il responso definitivo sull'entit dell'infortunio che lo sta tenendo fuori dai giochi da due settimane.La sola assenza dell'ala napoletana non pu per certamente essere sufficiente per giustificare la debacle vista sul parquet palermitano. I giocatori in canotta azzurra non sono mai parsi concentrati sull'obiettivo concedendo tanti punti facili agli avversari e, soprattutto, sono tornati a vedersi quei problemi di nervosismo che sembravano superati fino a poche settimane fa e che, se potevano essere compresi in un'atmosfera come quella del PalaMaggi nel derby di domenica scorsa, non avrebbero dovuto presentarsi in una gara tranquilla come sarebbe dovuta essere quella di oggi.Grazie alle contemporanee sconfitte di tutte le squadre dalla quinta all'ottava posizione, Napoli conserva comunque la settima piazza non perdendo terreno nei confronti delle dirette concorrenti.Domenica prossima alle ore 18:00 la Generazione Vincente torner in campo ospitando al Palazzetto di Casalnuovo la Pallacanestro Palestrina allenata da coach Ponticiello, che proprio su quel parquet due anni fa conquist l'accesso alle Final Four che avrebbero regalato alla sua Napoli la promozione.Si tratter di un impegno di altissimo profilo per la Generazione Vincente, chiamata ad affrontare la squadra attualmente al secondo posto in classifica ed una delle maggiori pretendenti alla promozione.Sar necessaria una convincente vittoria contro la formazione prenestina per rilanciare le chance di Napoli in vista di un cammino playoff che nelle ultime due giornate si fatto molto pi preoccupante di quanto la sbornia delle undici vittorie consecutive aveva fatto immaginare.: Michele Peroni 19 (5/6, 3/4), Giuseppe Lombardo 17 (2/5, 4/8), Devil Medizza 13 (6/8, 0/0), Andrea Lombardo 12 (3/4, 1/5), Giuseppe Caronna 10 (3/3, 1/1), Ariel Svoboda 6 (1/2, 1/6), Marco Giancarli 2 (1/2, 0/5), Fabio Dal maso 0 (0/0, 0/1), Salvatore Mazzarella 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Pace 0 (0/0, 0/0), Andrea Miccich 0 (0/0, 0/0), David Paunovic 0 (0/0, 0/0), Giovanni Romano 0 (0/0, 0/0): 7 / 19: 33 6 + 27 (Devil Medizza 9): 21 (Marco Giancarli 8): Vincenzo Di Viccaro 16 (3/6, 2/8), Simone Bagnoli 14 (6/13, 0/0), Nemanja Dincic 12 (4/4, 1/2), Adrian Chiera 10 (0/1, 2/8), Dario Molinari 7 (1/2, 1/2), Jakov Milosevic 6 (3/3, 0/1), Francesco Guarino 2 (0/2, 0/1), Riccardo Malagoli 2 (1/2, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/2, 0/1), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 15 / 17: 38 8 + 30 (Nemanja Dincic 14): 19 (Francesco Guarino 6)