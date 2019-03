Porta San Gennaro di Andrea Aquilanti

di Marco Polito

Venerd 29 marzo alle ore 18:30 Spazio NEA presenta, personale di. A cura di Graziano Menolascina, la mostra sar aperta al pubblico fino al 29 aprile 2019.un progettopensato in esclusiva per Spazio NEA, ispirato alle bellezze architettoniche di Napoli ed in particolare a Porta San Gennaro, la pi antica porta di ingresso alla citt di Napoli.Menzionata gi in documenti risalenti allanno 928, quando era dilagata la paura dei Saraceni che avevano gi distrutto la citt di Taranto, la Porta era lunico punto di accesso per chi proveniva dalla parte settentrionale della citt. Il nome deriva dal fatto che qui partiva anche lunica strada che portava alle catacombe dellomonimo santo.In et ducale la porta fu ricostruita poco lontano dal luogo originale, tra Caponapoli e il vallone di Foria, nei pressi del Monastero di Santa Maria del Ges delle Monache. Gi dal X secolo si hanno testimonianze che la porta veniva denominata di San Gennaro.Nel 1537 fu ancora spostata per volere di Don Pedro di Toledo e furono eliminate le due maestose torri fortificate che la fiancheggiavano, occupando la collocazione che ancora oggi conserva su via Foria, di fronte a piazza Cavour, inglobata nel complesso edilizio che gli stato costruito intorno.Dopo lepidemia di peste del 1656, come ex voto, vi fu aggiunta unedicola affrescata da Mattia Preti che raffigura San Gennaro, Santa Rosalia e San Francesco Saverio.Andrea Aquilanti, tramite questa ricostruzione, si rimette sui passi della storia operando attraverso dei processi di ricostruzione e di percezione; le immagini del suo lavoro subiscono costantemente dei passaggi destrutturanti fino allo sdoppiamento e alla dissolvenza creando continue interazioni con il pubblico.una video installazione che ricopre per intero la superficie dello spazio espositivo, accompagnata da grandi disegni realizzati a muro con sovrapposizioni di immagini proiettate in continua evoluzione che danno vita a meccanismi di condizionamento mentale, effetti allucinatori sino a perdersi nei labirinti della fantasia.unattitudine post-moderna quella di scomporre e miscelare le materie. Aquilanti, tramite strumenti tecnologici e connessioni celebrali, crea uno strumento attraverso il quale fa dialogare il passato con il presente, generando un grande gioco illusionistico delle vanit umane. Uno spazio mentale tutto da scoprire, un orizzonte illimitato di profonde verit che giacciono nei meandri bui della coscienza dellumanit.nasce nel 1960 a Roma dove vive e lavora. Negli ultimi anni ha realizzato numerose mostre personali e collettive.Tra le pi recenti si segnalano:, a cura di Marco Bazzini, SpazioBorgogno, Milano;, a cura di Lucilla Meloni, in occasione della Carrara Marble weeks in collaborazione con lAccademia di Belle Arti di Carrara e il Comune di Carrara, ex Ospedale San Giacomo, Carrara.presente alla 56 Biennale di Venezia, Padiglione Italia,, a cura di Vincenzo Trione.a cura di Vincenzo Trione, presso il Foro Romano Palatino a Roma e Ritratto di una citt #2. Arte a Roma 1960 - 2001 al Macro - Museo darte contemporanea di Roma., video-installazione nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, Roma, a cura di Silvia Marsano e, 5 Beijing International Art Biennale, presso National Art Museum of China Pechino, Cina., video-installazione lungo via Margutta nellambito della manifestazione Roma si mette in luce, Roma.: le personalipresso la galleria Ciocca Arte Contemporanea, Milano; si segnala inoltre la collettiva, presso il Shanghai Urban Planning Exhibition Center (SUPEC), Shanghai.artista:Andrea Aquilantititolo:Porta San Gennaroa cura di:Graziano Menolascinadurata:venerd 29 marzo 2019 - luned 29 aprile 2019dove:Spazio NEA, via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59 - Napoliorario:luned - domenica dalle 9.00 alle 2.00 amingresso:liberocontatti:081 45 13 58 | i nfo@spazionea.it