Il Napoli Basket perde nel derby campano

Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha perso ieri al PalaDec di Caserta contro la formazione locale, capolista del girone D.Dopo tante settimane di attesa i tifosi partenopei si sarebbero aspettati una gara combattuta, invece Caserta apparsa da subito una squadra in missione non lasciando alcuno scampo agli avversari, alle prese con assenze importanti.Tra le fila di Napoli mancavano infatti Hugo Erkmaa e Tommaso Milani, due importanti tasselli nelle rotazioni di coach Lulli.Il play estone dovrebbe ritornare ad allenarsi con regolarit nei prossimi giorni per essere probabilmente disponibile gi nella gara di Palermo di domenica prossima; discorso diverso per Milani, il cui infortunio dovr essere valutato attentamente per poter effettuare una prognosi precisa sui tempi di recupero.La gara combattuta solo nei primissimi minuti, quando Napoli si aggrappa alle triple per rimanere in gara. I padroni di casa hanno poi preso in mano il pallino del gioco sfruttando ogni errore dei napoletani per scavare lentamente il solco che ha portato al +23 con cui si chiuso il primo tempo, frutto anche di un 9/13 dalla lunga distanza della formazione casertana.Negli ultimi due quarti l'unica cosa da segnalare il nervosismo in campo, che costa due falli antisportivi ed una rissa sfiorata. Il punteggio non era in discussione, ma comunque l'aria di derby si dimostrata a tratti ingestibile per le formazioni in campo.Coach Lulli non cerca alibi ai microfoni della stampa nel post-gara:".La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo dunque domenica prossima alle ore 18:00 al PalaMangano di Palermo contro la Green Basket, formazione attualmente invischiata nella lotta playout. Si tratter di un impegno sulla carta agevole, soprattutto se la formazione napoletana ritrover i giocatori infortunati, ma sar vietato abbassare la guardia.La lotta per il quarto posto infatti pi serrata che mai e coinvolge ben cinque squadre. Sar necessario fare bottino pieno non solo quindi per conquistare il fattore campo nel primo turno playoff ma anche per evitare di finire all'ottavo posto e dover affrontare una post-season tutta in salita.: Niccol Petrucci 24 (4/6, 5/5), Norman Hassan 18 (2/5, 4/6), Leonardo Ciribeni 18 (5/7, 1/1), Marcelo Dip 9 (4/6, 0/0), Riccardo Bottioni 9 (4/6, 0/0), Niccol Rinaldi 7 (0/1, 2/6), Biagio Sergio 7 (1/1, 1/5), Marco Pasqualin 3 (0/1, 1/1), Andrea Valentini 0 (0/1, 0/0), Marcellino Piazza 0 (0/0, 0/0), Giacomo Barnaba 0 (0/0, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/0, 0/0): 13 / 18: 25 3 + 22 (Marcelo Dip 8): 20 (Marcelo Dip 10): Simone Bagnoli 18 (7/12, 0/1), Nemanja Dincic 14 (4/5, 0/0), Adrian Chiera 13 (3/7, 0/5), Francesco Guarino 12 (3/7, 2/3), Vincenzo Di viccaro 10 (1/4, 2/7), Dario Molinari 7 (1/2, 1/2), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/1), Riccardo Malagoli 0 (0/1, 0/0), Tommaso Milani 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 21 / 25: 23 4 + 19 (Simone Bagnoli 9): 6 (Adrian Chiera, Francesco Guarino 3)