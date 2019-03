A villa Pignatelli con Lorenzo Hengeller

di Adriano Cisternino

Renato Carosone, Lelio Luttazzi, o magari Fred Buscaglione, ecco i suoi numi ispiratori. La canzone, insomma, fra jazz ed ironia e perch no? - anche denuncia, all'insegna di una risata vi seppellir, e se poi si ride e si sorride anche in musica, a ritmo di swing, allora il divertimento assicurato., in sintesi, il profilo artistico di Lorenzo Hengeller, una laurea in lettere moderne alla Federico II, atteso domenica 24 (ore 11,30) per la conclusione della terza edizione di, con la direzione artistica di Emilia Zamuner., il titolo del concerto nel quale(titolo del suo primo album) proporr una scaletta improvvisata all'istante, secondo l'ispirazione del momento (anche il pubblico dar il suo contributo), e che comunque non potr prescindere da alcuni suoi pezzi di successo come(proposto anche in Rai a quattro mani con Stefano Bollani), oche lo stesso Bollani (suo grande amico ed estimatore) ha inserito nel suo(dove improvvis un applaudito) , il cantapianista napoletano trasciner nella sua performance anche la direttrice del festival. Tratta da(album del 2016), per il pubblico del, anche una performance che coinvolger la voce di Emilia Zamuner, premio Massimo Urbani 2016, in, pezzo scritto in collaborazione con Roberto Del Gaudio, interpretato nel disco da Patrizia Laquidara.Repertorio tutto da gustare, insomma, come aperitivo pre-rag, a conclusione di una rassegna che anche quest'anno ha riscosso ampia partecipazione di pubblico: la mattinata domenicale una felice collocazione temporale. Ma chi ha detto che il jazz solo per nottambuli?...