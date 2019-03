Elogio della follia azzurra

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 18.03.2019)

stata una partita divertente con sei gol. Poich anche quando perde (0-2 a Marassi col Genoa) la Juve sempre irraggiungibile, 15 punti avanti, il Napoli cerca di divertirsi. Veniva dalla gran sofferenza di Salisburgo. Si dato alla pazza gioia contro lUdinese.I maggiori stimoli di classifica (lotta per la salvezza) erano tutti per la squadra friulana. Il Napoli ha tenuto lavversario in partita nel primo tempo, facendosi raggiungere (2-2) e giocando la prima met della gara come fanno i ragazzi nelle piazze e per le strade.Tutti avanti. Nella met campo azzurra due soli difensori (Maksimovic e Koulibaly) contro i velocissimi Pussetto e Lasagna, pi Zeegelaar, freccia olandese a sinistra.Una squadra da elogio della follia. Il 73 per cento di possesso-palla del Napoli era fasullo. Tutto un girotondo, un merletto, passaggi orizzontali e palla indietro. LUdinese, invece (27 per cento), verticalizzava subito.Succedeva che a met campo dettavano legge Fofana contro Zielinski e Sandro contro Allan. LUdinese saltava agevolmente gli azzurri puntando la porta di Ospina (che usciva per infortunio alla fine del primo tempo, duro scontro con Pussetto, colpo alla fronte).Il Napoli, in pratica, giocava con un folle 2-2-4-2 di uno squilibrio totale. Quando, nella ripresa, Ancelotti ha frenato Malcuit in difesa (sulle discese di Zeegelaar) e il centrocampo sembrato meno in balia delle ripartenze friulane, allora la partita ha avuto un preciso disegno tattico e il Napoli vi ha aggiunto altri due gol.Per, in difesa, la situazione non era mai tranquilla perch lUdinese, conquistata palla, accompagnava lattacco con pi uomini. Calava alla fine Fofana, Sandro veniva sostituito (63 Ingelsson), tuttavia non si spegneva la vivacit di Lasagna e Pussetto, mentre Zeegellar continuava a sprintare sulla fascia sinistra, tenuto a stento da Malcuit.possibile che il Napoli, andato disinvoltamente in doppio vantaggio (17 Younes, 26 Callejon), abbia un po mollato favorendo la rimonta dellUdinese (30 Lasagna, 36 Fofana). Ma era anche vero che la squadra, dopo lintervallo, andava equilibrata.Il centrocampo del Napoli mancato alla prova. Allan e Zielinski (ammonito, salter Roma-Napoli, era diffidato) non sono stati allaltezza delle migliori prestazioni. Tutta leffervescenza azzurra veniva a sinistra da Younes e a destra da Mertens.Il 5-3-2 dellUdinese non consentiva al Napoli di finalizzare linsistito palleggio. Ed erano rapide e ben congegnate le ripartenze udinesi.Sono tornati in squadra Koulibaly e Maksimovic, indisponibile Insigne, frenato dalla febbre Fabian Ruiz, Ancelotti ha rispolverato Younes sulla fascia mancina lasciandolo in campo meno di unora perch non ancora nelle migliori condizioni (56 entrava Verdi).Cera bisogno, comunque, di un po di gol dopo Salisburgo per riacquisire autostima e gusto del gioco. Il Napoli lha fatto in materia scriteriata nel primo tempo, poi nella ripresa si messo meglio in campo.C da segnalare il ritorno al gol di Mertens dopo tre mesi di digiuno. Il belga stato il migliore in campo. Non solo il gol (il quarto del Napoli), ma anche gli assist per le reti di Younes e Callejon.Lassenza di Fabian Ruiz si fatta sentire perch al centrocampo sono mancate forza fisica e incisivit. Younes ha fatto un gran gol alla maniera di Insigne, Callejon ha pasticciato nellimpatto con la palla davanti alla porta di Musso ma lha spinta comunque in rete, Milik ha segnato da terra con un colpo di testa su corner, Mertens lha messa dentro con un gran sinistro da destra.Il campionato finito da tempo, ma serve vedere in campo un Napoli sempre attento e determinato nella marcia di avvicinamento allArsenal fra meno di un mese a Londra, quarti di finale dellEuropa League, il traguardo residuo degli azzurri per dare uno squillo alla stagione.Tuttaltro che lento landamento del Napoli di De Laurentiis contro lUdinese al San Paolo: otto vittorie, tre pareggi, una sconfitta. Lunico rovescio risale al 17 aprile 2011. LUdinese vinse 2-1 (gol di Inler e Denis). Inler venne al Napoli lanno dopo. Denis si era trasferito dal Napoli allUdinese lanno prima.Primo Napoli di Maradona (1984-85). Ma in quale squadra arrivato Diego? Il Napoli lotta per non retrocedere. Girone dandata disastroso (13 punti), riscossa nel ritorno (20 punti, uno in meno del Verona campione dItalia). Lallenatore Rino Marchesi.Dopo le prime 15 partite, il Napoli ha appena 9 punti in piena zona-retrocessione con Lazio e Udinese, pi sotto lAscoli (7 punti) e la Cremonese (4). Al San Paolo si gioca Napoli-Udinese, 6 gennaio 1985, penultima del girone dandata, scontro diretto per la salvezza. Il Napoli reduce da tre sconfitte consecutive: 0-2 a Torino con la Juve, 1-2 con la Roma al San Paolo, 1-2 a Milano con lInter. Marchesi schiera: Castellini; Bruscolotti, Boldini; De Simone, Ferrario, Marino; Bertoni (89 Favo), Bagni (85 Caffarelli), Penzo, Maradona, Dal Fiume.LUdinese allenata da Vinicio. Girandola di gol, rigori ed emozioni. Udinese in vantaggio con un penalty di Edinho (12). Pari di Maradona, anchegli dal dischetto (22). Vantaggio azzurro con Bertoni (40). Gol friulano di Miano (43). pari alla fine del primo tempo. Ultimi 15 minuti allo spasimo. Maradona, ancora su rigore, riporta avanti il Napoli (74). Il gol di Bertoni (82) allunga il vantaggio azzurro. Accorcia lUdinese con Billi (85). Per poco, una parata difettosa di Castellini non regala il pareggio allUdinese. Finisce 4-3.NellUdinese giocarono Mauro e Carnevale. Alla fine del campionato, il Napoli si piazz ottavo con 11 punti di vantaggio sulla zona-retrocessione. Si salv anche lUdinese, 3 punti sul baratro. Retrocessero Cremonese, Lazio e Ascoli.LUdinese segn limmediata riscossa del Napoli di Reja nella stagione del ritorno in serie A (2007-08). Dopo il deludente debutto casalingo col Cagliari (0-2), la squadra azzurra sbanc Udine (5-0). Andarono in gol Zalayeta (doppietta), Domizzi, Lavezzi e Sosa. Tra i pali friulani il portiere Antonio Chimenti. Aveva 37 anni.Signori si parte. In questi quindici anni di De Laurentiis, numerosi i giocati dellUdinese trasferiti al Napoli. Il primo fu largentino Roberto Carlos Sosa, il Pampa. NellUdinese aveva giocato quattro anni (34 gol), un anno in prestito allAscoli, poi al Napoli: in azzurro due campionato di C, uno di B e uno di A: 30 gol in 131 partite.Anche Fabio Quagliarella nel 2009 giunse dallUdinese per 16 milioni di euro pi la met del cartellino di Domizzi. Sedici milioni euro fu pagato Inler nel 2011. Colpi grossi gli acquisti di Zielinski (2016) per 15 milioni e di Allan (2015) per 12. Alex Meret lultimo viaggiatore da Udine a Napoli: 22 milioni pi bonus in questa stagione.: Ospina (44 Meret); Malcuit (86 Hysaj), Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes (56 Verdi); Milik, Mertens.: Musso; Larsen (86 Okaka), Ekong, Mandragora; Ter Avest (68 De Maio), Fofana, Sandro (63 Ubgelsson), De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.: Valeri (Roma).: 17 Younes, 26 Callejon, 30 Lasagna, 36 Fofana, 57Milik, 69 Mertens.Cagliari-Fiorentina 2-1, Sassuolo-Sampdoria 3-5, Spal-Roma 2-1, Torino-Bologna 2-3, Genoa-Juventus 2-0, Atalanta-Chievo 1-1, Empoli-Frosinone 2-1, Lazio-Parma 4-1, Napoli-Udinese 4-2, Milan-Inter 2-3.Juventus 75; Napoli 60; Inter 53; Milan 51; Roma 47; Atalanta e Lazio 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Genoa e Parma 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Empoli e Udinese 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo 11.: Chievo-Cagliari: Udinese-Genoa, Juventus-Empoli, Sampdoria-Milan: Parma-Atalanta, Fiorentina-Torino, Frosinone-Spal, Roma-Napoli (ore 15), Bologna-Sassuolo, Inter-Lazio.Il campionato si ferma domenica 24 marzo per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni per il Campionato europeo 2020: sabato 23 Italia-Finlandia a Udine; marted 26 Italia-Liechtenstein a Parma.