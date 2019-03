Boy erased, di Joel Edgerton.

di Giovanna D'Arbitrio

Scritto e diretto da, il film, basato sulla storia vera di, raccontata nel suo libro, pubblicato negli Stati Uniti nel 2016 e tradotto in italiano nel 2018 con il titolo(Ed. Black Coffee).Il film racconta la storia di un adolescente, Jared Eamons (), figlio di un pastore battista () dell'Arkansas. Iscrittosi al college, una sera viene violentato dal suo compagno di stanza. Ammettendo di essere attratto dagli uomini, viene iscritto dai genitori al un centro religioso, Love in Action, nel quale con il programma Rifugio pratica una terapia di conversione per cancellare qualsiasi tendenza omosessuale.Purtroppo Jared, ragazzo intelligente e riflessivo, si accorge che il percorso riabilitativo si avvale di metodi violenti e repressivi, dettati solo da machismo e oscurantiste opinioni religiose, prive di fondamento scientifico, nonch finalizzate a lauti guadagni.Sua madre, Nancy Eamons () casalinga succuba del marito, per fortuna alla fine comprende i pericoli del programma Rifugio e aiuta il figlio a scappare dal centro. Jared riprende il controllo della sua vita e pur non provando odio per il padre, gli rinfaccia comunque gli errori da lui commessi in un drammatico dialogo.Joel Edgerton, oltre ad aver scritto e diretto il film, si ritagliato anche come attore il difficile ruolo di Victor Sykes, che sotto le mentite spoglie del mentore cristiano, si rivela un bieco aguzzino e violento manipolatore.Con questo film di denuncia, Edgerton ci induce a riflettere su un fenomeno che a quanto pare ancora molto diffuso in Usa, come si legge nei titoli di coda che, oltre a presentare agli spettatori i personaggi reali della storia, sottolineano il numero davvero impressionante di centri di conversione, tuttora esistenti in un paese che si vanta di essere civile.Il film ha ottenuto due candidature ai Golden Globe (per il miglior attore in un film drammatico a Lucas Hedges, per la migliore canzone originale) e altri riconoscimenti.Ecco un video interessante: