Ritorno da un viaggio duro e difficile

di Franco Polichetti

Dedico questo mio primo scritto, dopo il ritorno su queste pagine, a Voi tutti cari amici, come da me promesso.Agli uomini perch ne facciano tesoro, alle amiche come auspicio ad essere imprescindibili, sagge ed amorevoli protagoniste del nostro futuro, nella misura in cui noi uomini sapremo, sempre pi intensamente, amarle, esaltarle e venerarle.Eviter la tentazione di addentrarmi nellintricato campo delle ipotesi sullorigine della famiglia patriarcale che alcuni antropologi, a partire dal XIX sec., fanno derivare, come reazione, da un originario matriarcato che lavrebbe preceduto.Tesi questa non universalmente condivisa ma pur tuttavia , secondo molti, avvalorata dalla considerazione che deve esserci stata anche qualche ragione se in origine, e non pu essere messo in dubbio, sono esistite divinit femminili primordiali come la Dea Madre, dai molti appellativi, che caratterizz un lungo periodo di tempo dal 35.000 al 3000 a. C. litalica Mater Matuta, le Amazzoni, mitiche guerriere abitatrici delle rive del Termodonte In Cappadocia (Asia Minore) che rendevano schiavi tutti gli uomini che catturavano e poi ancora la filiazione matrilineare, cio la discendenza uterina che era quella certa in una fase storica in cui lingravidamento femminile era ancora un oscuro mistero.Tutte queste osservazioni confermerebbero, secondo questa corrente di pensiero, lesistenza di un periodo iniziale della civilt umana, in cui dominava il matriarcato mentre luomo restava in secondo piano.Quando per il rapporto fra lamplesso e la gravidanza fu una certezza questa svolta determin un miglioramento della condizione delluomo al quale si riconobbe il merito, che fino ad allora era stato attribuito ai fiumi o ai venti. di essere lui il fecondatore della donna.Da quel momento ebbe inizio un rito: la ninfa tribale, ovvero la donna ritenuta la pi bella della trib, veniva eletta regina e si sceglieva ogni anno, tra i giovani della sua cerchia, il suo amante che diventava per quellanno il re e il simbolo della fertilit pi che lo strumento del suo piacere.Il giovane veniva poi sacrificato alla fine dellanno affinch il suo sangue sparso nei campi rendesse fertile anche la terra.Cos la regina, ogni anno, sceglieva un nuovo giovane ed in tal modo, secondo il rito, veniva perpetuata la specie ed assicurata la fertilit dei campi.Tutti questi elementi sono stati testati, da fonti mitologiche ed archeologiche, frutto delle ricerche e degli studi di molti autori a partire, come innanzi detto, dal XIX sec.Tra essi cito Bachofen (Il Matriarcato) e poi nel XX sec. Graves (La Dea Bianca) ed ancora Maria Gimbutas (Il Linguaggio della Dea).Ma qui arresto il mio discorso su una presunta et del matriarcato per dedicarmi alla vita ed alla condizione della donna nella Grecia antica, in et di piena affermazione del patriarcato.opinione comune e diffusa che la donna nella Grecia antica fosse una relegata tra le pareti delloicos, quasi una prigioniera rinchiusa nella parte pi intima dellabitazione, nel gineceo: ma proprio cos non .Per chi non ha studiato la lingua greca specifico che il termine oicos si traduce in italiano molto semplicemente con casa o abitazione ma esso ha un significato molto ricco e molto complesso nella civilt ellenica.Vediamo perci che cosa intendevano pi specificamente i greci con oicos?Sostanzialmente i greci hanno dato due accezioni, ovvero significati di oicos: secondo la prima accezione loicos era la forma di riparocostruito per difendersi dalle intemperie naturali e dalle insidie sociali (si tenga presente che le trib non erano tutte amiche fra loro quindi bisognava proteggersi da possibili aggressioni e saccheggi).Essa comprendeva oltre la costruzione in muratura anche linsieme dei beni e delle propriet agropecuarie esterne alledificio, cio una certa estensione terriera, circoscritta, per praticarvi lagricoltura e lallevamento degli animali.Secondo laltra accezione loicos rappresentava il contenitore concreto e visibile delle relazioni umane, infatti al suo interno si conservavano e si praticavano linsieme delle regole e delle tradizioni che i suoi componenti avevano ereditato e intrattenevano tra loro.Sostanzialmente una comunit di viventi che agiva secondo le consuetudini del proprio passato finalizzato ad un coerente futuro: memoria degli antenati e riferimento per i discendenti, con gli dei e i demoni domestici (Lari e Penati) custodi e protettori delloicos e della famiglia.Loicos in quanto insieme di beni agricoli ed animali, esterno al perimetro delle mura domestiche, era dominio delluomo; in quanto attivit e servizi svolti allinterno costituiva invece il tradizionale regno della donna i cui compiti precipui consistevano nellassicurare la continuit della stirpe e quindi partorire e allevare i figli, nel filare e tessere e nel comandare la servit organizzandone e dirigendone il lavoro.Questo sistemadi distinzione delle funzioni e dei ruoli lo si coglie soprattutto nelle fonti letterarie pi antiche come ad esempio in Omero quando narra lincontro tra Ettore e la sua amata Andromaca alle porte Scee nellimminenza del duello in cui dovr affrontare Achille.Ecco testualmente (Iliade libro VI) come Ettore amorevolmente invita la sua consorte a ritornare a casa alle sue abituali occupazioni:Le donne dunque non sono prive di diritti anche se limitati a quelli domestici, cio, termine con cui si indica larte di gestire bene un oicos.La monogamia la pratica normale che predomina nei poemi omerici normalmente luomo ha una sola moglie. Gli eroi che siano Greci (Agamennone Ulisse, Menelao) o troiani (Paride, Ettore) hanno una sola sposa.Oltre che per ragioni affettive esse non costituiscono affatto per il marito puri strumenti del suo volere destinati solo alla riproduttivit ed allorganizzazione della casa, totalmente carenti di una propria volont.Ne sono un esempio Ecuba, Penelope, Andromaca, e perfino le adultere Clitennestra ed Elena, e proprio di questultima, che nella regia di Priamo gode la condizione di sposa legittima di Paride apprendiamo dal significativo colloquio con il suocero, raccontato da Omero nel libro III dellIliade, che essa era trattata dal suocero come una figlia ed Elena gli dimostrava il rispetto ed il timore che sono dovuti a un padre. Tutto ci nonostante fosse condannata dallopinione generale per il suo adulterio.Anche il caso delle concubine di Priamo, che unanomalia, ne costituisce unulteriore prova, perch se Ecuba la moglie pi importante, le altredel re gli hanno dato figli altrettanto legittimi e quindi non possono essere considerate alla stregua di prostitute.E non vorrei tacere della libert di Nausicaa, e della poetessa Saffo cui era caro lamore omosessuale che praticava manifestamente con le allieve del suo Tiaso.Dunque fin qui, a sostegno che in buona misura anche nellantica Grecia, la donna godeva gi di una certa indipendenza e autorit, ho fatto riferimento ai poeti che hanno parlato di mogli di eroi, di regine e delle loro discendenze: tutte donne eccezionali, anche se molto diverse tra loro, ma ben poco i poeti ci hanno detto di ancelle e di donne comuni.lecito quindi chiedersi: ma tutta questaltra numerosa fascia di donne godeva delle stesse prerogative delle fasce pi alte?Nella maggioranza dei casi, esse compaiono anonimamente, allombra della padrona di casa, occupate alla filatura ed alla tessitura, ma alloccorrenza anche al trasporto dellacqua per le abluzioni degli ospiti dei quali erano le sole ad occuparsi.E qui ci daiuto la descrizione della scena allinizio del libro IV dellOdissea, quando Telemaco giunse con i suoi compagni a Sparta per conoscere notizie del padre Ulisse:. La scena si rinnova ogni volta che un ospite straniero giunge nel palazzo di un eroe.Alcuni secoli pi tardi lo storico Senofonte scrive un dialogo: LEconomico, in cui il protagonista Socrate ed il suo interlocutore un certo Iscomaco, padrone di una vasta propriet.Nelloicos di Iscomaco il lavoro allinterno della casa affidato al controllo ed alla direzione della sua sposa, una modesta padrona di casa, ma la gestione le deriva da un sentireche la rende in grado di comandare e di farsi ubbidire.La moglie di Iscomaco non una regina e Iscomaco, come la moglie, pur essendo ricco e rispettato, non che uno dei trentamila cittadini di Atene.Termino qui la mia trattazione che vuole essere unesaltazione storica delle capacit e funzioni della donna e uno sprono agli uomini a rispettarne la persona e le qualit; in una parola ad amarla per quello che per ci che sa offrirci con il sublime atto della maternit.Ben altro spazio avrebbe meritato questo nobile argomento solo mi auguro di non essere giudicato noioso.