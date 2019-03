Sono tempi di remuntade, niente scherzi

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 14.03.2019)

Tempi di remuntade in Europa. La Juve ribalta lAtletico Madrid (tre huevos di Ronaldo). Il Manchester United ribalta il Paris Saint Germain. Il Porto ribalta la Roma. LAjax ribalta il Real Madrid. Si gioca il ritorno di Salisburgo-Napoli (0-3), ottavi di Europa League, sci sci ciucciu.DallAustria arriva la vignetta dei Red Bull che infornano il Napoli come una pizza nel ventre del Vesuvio (lavali col cuoco?). Si prevede una grande foga offensiva del Salisburgo, la sua qualit migliore, contro la difesa azzurra senza Koulibaly e Maksimovic squalificati. Ma vogliamo scherzare?Al contrario dellarrendevole Atletico a Torino, non siamo capaci di fare un golletto alla Red Bull Arena per scongiurare qualsiasi rimonta?Gli austriaci sono gasati. Al San Paolo hanno offerto una difesa di burro e zucchero, unautentica sacher torta, ma hanno punto in attacco (tre parate di Meret). Si giocheranno tutto portando allassalto i terzini Lainer e Ulmer, scatenando le punte Daka e Dabbur piuttosto in ombra al San Paolo, avanzando con i mediani Szoboszlai e Mwepu, il tutto sotto la regia di Wolf, uno che ci sa fare.Vogliono spaventarci. Sul loro campo non perdono da tre anni, 47 vittorie e 11 pareggi. Ma non gli baster vincere. Devono stravincere per passare il turno. E il Napoli non star a guardare. Portati a scoprirsi, gli austriaci possono essere infilati in contropiede.Ma il Napoli non dovr aspettarli. Guai a puntare sul 3-0 dellandata. Il Napoli, che si ricompone in una formazione che non sar la squadra bislacca di Reggio Emilia, deve scendere in campo senza fare calcoli, come dice Ancelotti.Vuol dire che il Napoli scender alla Red Bull Arena da squadra superiore, cio tesa a imporre il suo gioco per vincere. Abbassarsi troppo per giocare in contropiede potrebbe essere pericoloso.possibile che Allan giocher a protezione della difesa priva dei due centrali titolari in una sorta di 4-1-4-1 per senza farsi intimidire dallenergetica formazione austriaca. Ci sar bisogno di un Napoli vigoroso, veloce, concreto sotto la porta di Walke.Non pensabile che il Salisburgo possa fare tre gol in allegria. E dovr farne quattro se ne prende uno. Non scherziamo. Ramalho e Ongun, i centrali austriaci, sono vulnerabili, come s visto al San Paolo.C stato un solo caso di follia azzurra in Europa, quarantanni fa, in Coppa delle Fiere: eliminati clamorosamente dagli scozzesi dellHibernian: 4-1 al San Paolo, 0-5 ad Edimburgo. Cera Zoff in porta. Non giocarono Altafini e Sivori. Pesaola se la cav con una delle sue battute: Si vede che il campo era in discesa, quelli venivano avanti con facilit. Roba daltri tempi, fra gloria e baldoria.LEuropa League lobiettivo di questa stagione nel trentennale della vittoria del Napoli di Maradona in Coppa Uefa. Gli azzurri hanno abbandonato il campionato, come s visto contro il Sassuolo, schiacciati dal predominio della Magna Juve. In Europa non sono ammessi cedimenti.Siamo uomini o caporali, direbbe Tot. Dunque, a Salisburgo senza fare le belle statuine.