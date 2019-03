Chagall, il pennello di un poeta

di Elvira Brunetti

Chagall piace.Tra tutti i pittori del Novecento quello cui si dedicano pi mostre, perch il successo garantito, anche se il numero dei disegni o delle incisioni in bianco e nero supera quello dei dipinti.Attualmente e fino al 30 giugno nella basilica della Pietrasanta di Napoli si possono vedere varie sue opere, che permettono di allargare la visione classica del pittore dei fidanzatini che si librano romanticamente in cielo.I primi ambienti della sede espositiva accolgono le litografie, che illustrano le famose favole di Jean de la Fontaine, realizzate su incarico del celebre mercante parigino Ambroise Vollard tra il '28 e il '35.il poeta dell'immagine, che penetra il mondo di un bestiario fantastico per raccontare, attraverso gli animali, i vizi degli esseri umani, tuttavia sempre col sorriso dell'ingenuit. Vedi "" (fig. 1).Il quadro pi importante della mostra :"" (fig. 2). In un'atmosfera tipicamente circense gli spettatori felici acclamano l'esibizione di quattro attori.C' Bella con gli abiti da sposa in groppa ad un cavallo verde, che accoglie sorridente i fiori offerti dal cavaliere in maschera in primo piano nell'eterno gesto del grande amore; ci sono poi un clown che suona una tromba ed un gallo capovolto con la testa all'ingi, di vaga reminiscenza surrealista.Quest'ultimo indica il mondo sotto sopra di Chagall. Come in un sogno il quadro tutto blu, di memoria picassiana. Eseguito negli anni '60, Bella la moglie tanto amata ormai deceduta da tempo. Ma il ricordo del passato sempre vivo nella mente dell'autore, che vede con gli occhi dell'immaginazione una realt che fa diventare fantastica.Quello pi piccolo sempre sullo sfondo blu il ritratto dei(fig. 3), teneramente avvinghiati, anche se una mano reca il solito bouquin di fiori. un'opera degli anni '30, pervasa da una profonda malinconia. In basso si notano le vecchie case di Vitebsk, il loro villaggio natale.Degna di nota la sapiente scelta coloristica in grado di evidenziare i due corpi in primo piano, chiaro riferimento al fauvisme di Matisse, sebbene Chagall sia stato solo tangente, ha semplicemente sfiorato tutti i movimenti avanguardisti d'inizio secolo, perch in sostanza rimasto un indipendente dallo stile e dalla poetica completamente inconfondibili e personali.Del '55 il(fig. 4), sua seconda moglie con la quale sembra aver ritrovato di nuovo l'amore attraverso i fiori, che ne sono il migliore linguaggio. Anche qui la pittura fiabesca, dalle case ai personaggi, i colori estremamente vivaci, le dimensioni del tutto arbitrarie, come eseguite dalla mano di un fanciullo. Chagall guarda il mondo con l'innocenza di un bambino.Molto bello "" del 1929 (fig. 5) per l'efficacia dell'aria invernale coinvolgente l'intera rappresentazione. Non solo la presenza della neve, il cielo plumbeo, la slitta da favola, elementi che riempiono di solitudine e di nostalgia le case di legno degli umili contadini.Forse Vitebsk alla fine dell'Ottocento. Oggi in Bielorussia, ma durante l'impero russo c'erano i pogrom e gli Ebrei non potevano vivere nelle grandi citt, dove vigevano persecuzioni maggiori.Chagall attraversa i momenti storici pi terribili del secolo breve dalla rivoluzione russa alla Shoah. Pi di tanti altri ha incarnato il mito dell'ebreo errante, spesso presente nelle sue opere, insieme a molti simboli della sua appartenenza all'Ebraismo Chassidico, che valorizza il mondo contadino.Conosce e vive l'esilio, per questo riesce a rendere molto bene l'Esodo dall'Egitto nelle litografie che sempre Ambroise Vollard gli commissiona (fig. 6). La Bibbia era per lui la principale fonte di poesia di tutti i tempi.Racconta tutto il dolore del popolo ebraico, ma sempre come in un sogno. Viaggia per anni in Palestina, a Gerusalemme, in Egitto e senza foto, n documenti, solo con l'immaginazione dal '35 al '56 realizza centinaia di opere.Andr Malraux nel 1969 le ha raccolte nel museo di Nizza. L'artista le ha donate alla Francia, sua patria adottiva, perch costituissero un monito di fratellanza e di pace per le generazioni future.La mostra s'intitola "", perch Chagall (1887 1985) credeva veramente che nell'arte come nella vita tutto possibile se si comincia dall'amore.